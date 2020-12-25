نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف iPhone 12 Pro Max وبعض مميزاته وعيوبه وسعره في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 12 Pro Max هو هاتف حديث من شركة أبل يحتوي على عدة مواصفات تجعله متميزا عن غيره من الهواتف الأخرى، حيث يعرف عن شركة أبل بارتفاع سعر هواتفها وذلك لأنها تصنع هواتف ذات جودة عالية والتطور المستمر لنظام التشغيل، ويوجد من هذا الهاتف اللون الأزرق والذهبي والرصاصي والفضي، ويحتوي على أربع كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية مزدوجة، ويتميز بوحدة تخزين داخلية كبيرة ومقاوم للماء، وسوف نتعرف في هذه المقالة على بعض مواصفات هاتف iPhone 12 Pro Max ومميزاته وعيوبه وسعره في بعض الدول.

مواصفات هاتف iPhone 12 Pro Max

يحتوي هاتف iPhone 12 Pro Max على عدة مواصفات تميزه عن غيره من الهواتف الحديثة وهي كالتالي:-

يحتوي الهاتف على شريحتي اتصال من نوع Nano Sim ومن نوع eSim. تكون أبعاد الهاتف 160.8×78.1×7.4 ملم. يأتي الهاتف بوزن 226 جرام. يدعم الهاتف NFC مع دعمه لمنفذ USB. يتميز بكاميرا خلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بسعة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6، وتأتي الكاميرا الثانية بسعة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتأتي الكاميرا الثالثة بسعة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة خاصة بالتصوير الليلي فهي عبارة عن كاميرا TOF 3D LiDAR بالإضافة إلى فلاش رباعي من نوع ليد. يدعم الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتأتي الكاميرا الثانية SL 3D. ويتم فتح الهاتف عن طريق خاصية الـ Face ID . يدعم الهاتف واي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax مع دعمه إلى الـ Dual-band, hotspot، يدعم أيضاً بلوتوث . يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب الخاص بنظارات الواقع الافتراضي الـ VR والضغط الجوي، ويدعم الهاتف أيضاً تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS . لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية لأنه يتميز بذاكرة تخزين كبيرة. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار حيث أن الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت ، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Apple A14 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 4-core graphics. من الألوان المتوفرة لهذا الهاتف اللون الأزرق المحيطي واللون الذهبي واللون الرصاصي الداكن واللون الفضي . تبلغ سعة بطاريته 3687 مللي أمبير. الهاتف يتميز بالشحن السريع بقدرة 20 واط. يصنع الهاتف من زجاج قوي مع إطار من معدن الستانلس تيل. تأتي الشاشة بشكل النوتش الكبير من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1284×2778 بكسل كما تدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 19.5:9. يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الذي يقوم بعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف.

عيوب هذا الهاتف

يوجد بهذا الهاتف مجموعة من العيوب التي تجعل بعض الناس تتراجع في شرائه وهي كالتالي:

لا تحتوي علبة الهاتف على الشاحن أو سماعات الأذن بالرغم من سعره المرتفع. يكون وزن الهاتف ثقيل في حمله واستخدامه بيد واحدة . لا يدعم الهاتف المنفذ 3.5 مم الخاص بسماعات الاذن ولا يدعم راديو. الهاتف يدعم الشحن السريع ولكن بقدرة 20 واط فقط.

مميزاته

يتميز هذا الهاتف بعدة أشياء تجعله ذات قيمة وهي:

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G. يأتي مقاوم للماء والغبار بفضل شهادة الـ IP68 مع حماية لعمق أكثر 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. تم تطوير الشحن اللاسلكي بتقنية MagSafe. السماعات الخارجية تدعم الصوت الاستريو.

سعر الهاتف في بعض الدول