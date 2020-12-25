تحميل لعبة فورت نايت 2020 بالخطوات على أجهزة الأندرويد والأيفون

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت ، هي واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية على مستوي العالم ومنافسة للعبة بابجي، فهي تشبه لعبة بابجي في الأسلحة والرقصات والملابس، فهي تختلف عنها فقط في البناء، حيث يمكن للاعب في فورت نايت بناء حصون استراتيجية في حالة الهجوم أو في حالة الدفاع عن النفس، وتعمل لعبة فورت نايت على نظام تشغيل بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون ومايكروسوفت ويندوز و mac os2 وأندرويد ونينتندو سويتش، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تحميل لعبة فورت نايت بالخطوات على أجهزة الاندرويد والأيفون، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تحميل لعبة فورت نايت

لعبة fortnite هي لعبة مجانية من ألعاب الفيديو الإلكترونية المشوقة تعمل عن طريق الأنترنت، تدور أحداث اللعبة حول أن البطل فيها يعتبر هو القائد ومما يجعله هو المسئول الأول والأخير فيها، حيث يكون البطل وحيدا في بعض المواجهات، ولكن يمكن لأحد أصدقائك أن يساعدك في ذلك، ويدخل البطل أيضا في حروب وقتالات جماعية الذي يساعده فيها جميع أعضاء الفريق، حيث تجد الكثير من الأسلحة والأدوات الحادة والأسلحة النارية وقناصات التي تساعدك في القضاء على العدو بكل سهولة .

مميزات لعبة فورت نايت

يوجد الكثير من المميزات في لعبة فورت نايت الذي يدمنها الكثيرين من محبي الألعاب حول العالم وهذه هي مميزات اللعبة :

يوجد في اللعبة الكثير من الشخصيات المختلفة والمتنوعة .

اللعبة صغيرة الحجم بالرغم أنها كبيرة الإمكانيات .

اللعبة تبدو طبيعية تماما وواقعية .

يوجد بها الكثير من المهمات التي لا تنتهي .

يوجد بها الكثير من الأسلحة المختلفة .

يتمكن اللاعب من تغيير شخصيته في أي وقت إذا أراد ذلك .

طريقة تحميل لعبة فورت نايت للاندرويد

يجب تحميل لعبة فورت نايت من مكان موثوق فيه حتي لا تتم سرقة بيانات الهاتف، لأنه يوجد الكثير من الأشخاص قاموا بالبحث عن طريقة تنزيل اللعبة من على جوجل بلاي لكنهم لا يجدوها، لأن اللعبة المخترقة غير موجودة على متجر جوجل بلاي لأنها تنتهك حقوق الملكية الفكرية، ولكن عند تنزيلك للعبة من مكان موثوق فيه سوف تجد اللعبة تحتوي على رسومات متحركة عالية الدقة أثناء اللعب .

كيف تحمل فورت نايت

يجب أن يكون لديك جهاز بإمكانيات معينة لكي تتمكن من تحمل فورت نايت على جهازك بكل سهولة، واللعبة تعمل على جميع الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل ويندوز وماك، وهذه هي الإمكانيات المطلوبة :

يجب أن يكون على جهازك معالج رسومي حديث وقوي مثل ( nvidia gtx 660 ) .

يجب أن تكون رامات الجهاز بسعة 2 جيجا رام .

يجب أن تكون سرعة المعالج 2.8 جيجا هرتز كحد أدني .

يجب أن يكون حجم القرص الصلب 8 جيجا بايت .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الأندرويد والأيفون .