نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير: نظارة “أبل” الجديدة تحتوي على عدسات تغير لونها حسب الإضاءة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم شركة أبل الأمريكية المشهورة في تصميم الهواتف المحمولة، الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الأدوات نظارات ذكية سيكون لها القدرة على التكيف مع إضاءة الوسط المحيط بالمكان، هذا بحسب الأخبار التي انتشرت على شبكة الإنترنت في الفترة الأخيرة حول حصول هذه الأداة على براءة اختراع، لذلك نعرض لك في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بهذا الاختراع.

نظارات ذكية تتكيف مع إضاءة الوسط المحيط

وأشارت بعد التقارير أن شركة أبل الأمريكية تعمل منذ عدد من السنوات لتقوم لتطوير التطبيقات حول ARKit، وهي مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالواقع المعزز، حيث تستهدف تلك التطبيقات في الوقت الحالي بشكل أساسي كل من أجهزة الأيفون والأيباد، هذا بالإضافة إلى تطوير بعض العدسات النظارات القادرة على التكيف مع الضوء المحيط، تعمل بتقنية True Tone ذات القدرة على ضبط الضوء المنبعث من الهاتف مع الوسط المحيط به وهي مضمنة بشاشات Mac وiPhone وiPad.

نظارات أبل الجديدة 2020

ووفقا لبراءة الاختراع التي تم إيداعها في مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع في الولايات المتحدة (USPTO)، ستذهب شركة أبل بالتكنولوجيا إلى مستوى مضيء في نظارة Apple Glass، التي سيكون لديها نظام داخلي قادر على تحديد شدة الإضاءة في المكان والوسط المحيط وضبط سطوعها ولونها تلقائيًا دون تدخل من الشمس الذي يرتديها، بتلك الطريقة تتمكن نظارات أبل الجديدة من ضبط العدسات الموجودة بداخلها حتى تتناسب مع الضوء السالك على العدسات هلال النهار أو الليل وخلال الأيام المعتمة أو الأيام المشمسة، وكذلك في الداخل أو الخارج، ويذكر في براءة اختراع نظارات أبل على أن هذه العدسات يمكنها أن تتكيف بشكل تلقائي مع مختلف المستخدمين والمواقف، دون الحاجة إلى للتعديل عليها من قبل هؤلاء الأشخاص.