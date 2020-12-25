نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرجع جميع الأرقام المحذوفة على هاتفك الاندريد والآيفون دفعة واحدة بدون برامج بأسهل الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يتعرضون إلى حذف أرقامهم ويريدون في استرجاعها ولا يعرفون الطريقة التي يمكن من خلالها أن يقوموا باسترجاع كافة الأرقام، لذلك فنحن في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على الطريقة هذه بشيء من التفصيل والاهتمام في السطور القليلة القادمة، حيث يمكنك الآن معرفة الأرقام القديمة المحذوفة من هاتفك بكل سهولة من خلال رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك والذي يمكنك بكل سهولة من استعادة ارقام الجوال التي تم حذفها من الهاتف، فإذا كنت فقط الارقام المسجلة على الجوال الخاصة بك فلا تقلق بعد الآن، حيث يمكنك استعادتها بكل سهولة عن طريق الفيس بوك حيث يسب فقدان ارقام الهاتف قلقاً كبيراً.

حيث هناك الكثير من بفقد جواله أو شريحة الموبايل الخاصة به، ولكن المميز في الأمر أن حساب الفيس بوك الخاص بك يعمل على مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك، وبالتالي فمن خلال رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك الذي نستعرضه لك تستطيع بك يسر وأمان أن تسترجع جميع ارقام الهاتف المحذوفة والقديمة بكل امان فتابع هذا التقرير.

استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق حساب جوجل

يمكنكم استرجاع الأرقام المحذوفة على الهاتف من خلال حساب جوجل الخاص بكم وهى طريقة سهلة، حيث نستعرض هذه الخطوات بالتفصيل.

الدخول على إعدادات الهاتف (الضبط).

ثم الدخول على خيار جوجل (google).

الذهاب الى خدمات الحساب.

مزامنة جهات الاتصال.

الذهاب الى إدارة الاعدادات وتفعيل خيار مزامنة جهات الاتصال تلقائياًـ ثم تفعيل خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة.

ثم الذهاب الى حساب جوجل الخاص بك والذي تم مزامنة جهات الاتصال عليه، والدخول على أيقونة جهات الاتصال وسوف تظهر جميع الأرقام المحذوفة من الهاتف.

طريقة مزامنة ارقام الهاتف مع الفيس بوك

إن عملية مزامنة أرقام الجوال وجهات الاتصال مع الفيسبوك التي تجري على الموبايل تعتب نسخة احتياطية لأرقام الجوال المسجلة على الهاتف لديك، وبالتالي يمكنك استرجاعها في أي وقت من خلال رابط استرجاع الأرقام المحذوفة والذي نسترضه بالفقرة التالية، حيث يمكنك مزامنة جهات الاتصال لديك في أي وقت من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق فيس بوك من الهاتف.

الدخول على القائمة ثم “الإعدادات والخصوصية”.

الدخول على “الإعدادات”.

الانتقال إلى نهاية القائمة ثم الدخول على “الوسائط جهات الاتصال”.

ثم تمكين أداة “التحميل المستمر لجهات الاتصال”.

وبالتالي فإن الأرقام المسجلة على هاتفك تم احتفاظ نسخة احتياطية لها على فيسبوك ويمكنك استرجاعها في أي وقت.

توجد خاصية في الفيس بوك تمنح المستخدم أن يقوم بعمل نسخ احتياطي لجهات الاتصال، وبإمكانه أن يقوم بإعادتها بأي وقت ترغب فيه، وفيما يلي سنتعرف عن طريقة مزامنة جهات الاتصال في Facebook، وةاليكم خطوات مزامنة جهات اتصال فيسبوك بالتفصيل.

أولًا: قم بالدخول على تطبيق Facebook من خلال هاتفك المحمول.

قم بالدخول على القائمة وبعدها قم بالدخول على الإعدادات والخصوصية، Settings & Privacy

قم بالدخول على الاعدادات، Settings

قم بالنقر على الوسائط وجهات الاتصال من أسفل القائمة Media and contacts

قم بالدخول على أيقونة “التحميل المستمر لجهات الاتصال” Continuous contacts Upload

استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق فيسبوك يدويًا

يمكنكم الآن استرجاع الارقام المسجلة على الهاتف يدوياً من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على الاعدادات Settings من الهاتف المحمول الخاص بك.

قم بالدخول على خيار “الحساب والمزامنة” من أسفل القائمة.

قم بالدخول على Facebook.

إن لم تجد تطبيق Facebook فقد بالدخول على أيقونة إضافة حساب الموجودة أسفل القائمة.

بعد ذلك قم بتمكين مزامنة جهات الاتصال، ثم قم بالدخول على مزامنة الآن، حتى تسترجع أرقام الهاتف من للفيس إلى هاتفك الأندرويد.

رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك

يمكنك الآن تسجيل دخول حسابك على فيسبوك ثم الدخول على رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك والذي يعرض لك جميع جهات الاتصال لديك من خلال قائمة سجل الهاتف التي كانت مسجلة على هاتفك من قبل فمجرد دخولك على رابط استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك تظهر قائمة جهات الاتصال موضح بها الاسم والرقم، وفي حالة ظهور جزء من الرقم يمكنك الضغط عليه ليظهر لك الرقم كامل لاسم الشخص الذي تريده، مع توضيح عدد جهات الاتصال لديك.

سوف تظهر أمامك صفحة تحتوي على كافة أرقام الهاتف التي توجد بحسابك في Facebook إذ سيتم ظهور الاسم وبجواره أربعة أرقام، وعندما تقوم بالدخول على الرقم سوف يظهر لك كاملًا، كذلك تستطيع أن تنسخ وتحفظ جهات الاتصال في جهازك، وحينها ستكون قم قمت باسترجاعها من جديد، عند قيامك بالدخول على الرابط الموضح بالأعلى الذي يخص طريقة استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الفيس بوك الذي قمنا بذكره فلن تحتاج إلى البحث عن برنامج سحب الأرقام.

طريقة استرجاع أرقام الهاتف من الفيس بوك باستخدام Sync.ME

بعد Sync.ME تطبيق مذهل وسلس الاستعمال لمواجهة أرقام الجوال أو جهات الاتصال من Facebook وانستقرام و تويتر و Google إلى جهاز الآيفون والاندرويد، وذلك ما جذب العديد من الأفراد إلى استعمال ذلك التطبيق، وفيما يلي طريقة استعماله: