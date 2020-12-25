نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت Fortnite mobile على الأيفون والبلاي ستيشن احدث أصدار 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite mobile على الأيفون والبلاي ستيشن وجميع الأجهزة، حيث يبحث عشاق الألعاب الافتراضية ومحبين المغامرات دومًا عن طرق تنزيل كل إصدار جديد أو استحداث للإصدارات الخاصة بالألعاب المفضلة لديهم، وبشكل خاص وهي تعتبر اللعبة الأقوي علي الاطلاق منذ أصدارها، وذلك من أجل الاستمتاع بكافة التحسينات التي تضفي الإثارة والمتعة على اللعبة، فتابعوا معنا طرق تحميل اللعبة التي حققت أعلي التحميلات الفترة الاخيرة.

تحميل فورت نايت Fortnite mobile

لعبة فورت نايت هي واحدة من أشهر ألعاب المعروفة والمحببة للكبار والصغار، والتي تتميز بوجود مجموعة من الخصائص التي تجعلها مختلفة عن غيرها من ألعاب المعركة الملكية، حيث تتنوع في شخصيات اللعب وتتمتع بالألوان والحركة، كما أنها توفر للاعب خاصية بناء دفاعات، والهبوط على جزيرة والبدء في رحلة البحث عن مختلف الأسلحة التي تستخدم ضد اللاعبين الآخرين، ويعتمد الفوز على استخدام الخريطة من أجل التحرك، ثم التخلص من كل العوائق التي تقف في طريق اللاعب ليفوز ويصير فائز اللعبة هو ملك فورت نايت.

تحميل Fortnite علي جميع الأجهزة

الإصدارات المتوافقة مع إصدار فورت نايت من شركة أبل

تتطلب فورت نايت مجموعة من الإمكانيات الخاصة، والتي تتواجد في إصدارات معينة من هواتف أيفون الذكية، لذلك نقدم لكم مجموعة من إصدارات أيفون التي تتوافق إمكانيتها مع اللعبة.

إصدار أيفون أس أي، وإصدار أيفون أس 6، وإصدار أيفون إكس، وإصدار أيفون إكس أس، وإصدار أيفون إكس أر، وإصدار أيفون 7 وإصدار أيفون 8.

أما أجهزة الأيباد من أبل، فيوجد مجموعة منها تتوافق مع إصدارات فورت نايت، على سبيل المثال: أيباد ميني فور، وأيباد آير تو، وأيباد بر، وأيباد 2018.

وإلى هنا نصل إلى ختام موضوعنا عن تحميل لعبة فورت نايت على الأيفون والبلاي ستيشن، وتعرفنا على كافة الإصدارات الخاصة بشركة أبل والتي تتوافق إمكانياتها مع اللعبة.