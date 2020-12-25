نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاناً تحميل لعبة فورت نايت في 5 دقائق على جميع الأجهزة والأيفون والبلاي ستيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite (بالإنجليزية: Fortnite) هي لعبة فيديو إلكترونية للبقاء على قيد الحياة ، تم إصدارها في 27 يوليو 2017، واكتسبت شهرة كبيرة، وهي متوفرة على PlayStation 4 و Xbox One و Microsoft Windows و Mac على أنظمة التشغيل و iOS و Android و Nintendo بلغ عدد المستخدمين مائتي وخمسون مليون مستخدم.

لعبة فورت نايت

وفقًا لأسلوب اللعبة، يتم تقسيم اللعبة إلى ثلاثة إصدارات مختلفة

Fortnite: Save the World First Edition: لعبة قتال تعاونية بالأسلحة النارية تضم أربعة لاعبين يقاتلون ضد كائنات تشبه الزومبي ويدافعون عن ممتلكاتهم باستخدام التحصينات التي يمكن بناؤهاFortnite Battle Royale ، لعبة Battle Royale مجانية ، حيث يمكن لما يصل إلى 100 لاعب التنافس ليكونوا آخر لاعب يفوز. يمنح Fortnite Creative Edition 3 للاعبين الحرية الكاملة لإنشاء عوالم وساحات معارك. Save the World متاح لأنظمة Windows و mac OS و PlayStation 4 و Xbox One. على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته النسختان الأوليتان في Epic Games ، فقد حققت Fortnite Battle Royale نجاحًا مذهلاً ، حيث اجتذبت أكثر من 125 مليون لاعب في أقل من عام.

تحميل لعبة فورت نايت

يسمح تصميم “Fortnite: Save the World” لأربعة لاعبين بالتعاون لتحقيق هدف مشترك في مهام مختلفة. بعد ظهور عاصفة القطيع على الكوكب، اختفى 98٪ من السكان، وعانى الناجون من وحوش تشبه الزومبي. يلعب اللاعبون دور قائد الملجأ الأساسي في المعركة، وجمع الموارد، وإنقاذ الناجين، والدفاع عن المعدات التي تساعد في جمع البيانات في العاصفة أو دفع العاصفة.

كيفية لعب لعبة الفورت نايت

يمكنك تحميل لعبة فورت نايت على الجهاز الخاص بك من خلال الدخول على المتجر الخاص بك وكتابة كلمه fortnite ثم قم بتحميل اللعبة تجري لعبة Fortnite على أرض اليوم. تسبب الظهور المفاجئ لعاصفة عالمية في اختفاء 98٪ من سكان العالم. ويبدو أن المخلوقات الشبيهة بالزومبي قد هاجمت البقية. تسمح Fortnite لألعاب Epic Games بالمساعدة في محاربة العواصف وحماية الناجين وإنشاء أسلحة وفخاخ للمشاركة في المعركة ضد هذه الموجات من المخلوقات التي تحاول تدمير أهدافها.