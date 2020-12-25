نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات شاومي ريدمي 9 بور Xiaomi Redmi 9 Power أرخص الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات شاومي Redmi 9 power، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والذي يتمتع بالعديد من المزايا من حيث الفئة الاقتصادية المنخفضة التي تجعل المقبلين علي شراء الهواتف الذكية شراء هاتف ريدمي 9 بور، بالإضافة إلي مواصفات جوال Redmi 9 power التي توفر للمستخدمين الإمكانيات المتميزة مثل حجم البطارية الضخم جدا الذي يجعل الهاتف يعمل معك لفترات طويلة للغاية دون الحاجة إلي شحن الهاتف، إضافة علي ذلك العديد من المميزات والتي نقوم بتوضيحها عبر الفقرات القصيرة التالية علي موقعكم ثقفني.

مواصفات شاومي”Redmi 9 power” ريدمي 9 بور

تقدم شركة شاومي الصينية العديد من الهواتف الذكية ذات الفئات السعرية التي تتناسب مع كل الفئات في ظل المنافسة الكبيرة بينها وبين شركة سامسونج، لذاك تقدم شاومي هاتفها الجديد (Xiaomi Redmi 9 Power) الذي يعمل بنظام تشغيل اندرويد 10 ويضم الهاتف معالج من نوعية Qualcomm Snapdragon بالإضافة علي وجود بطارية كبيرة الحجم تصل الي 600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، يتوفر من الهاتف العديد من الألوان مثل (ازرق، رمادي، اخضر، برتقالي) ويصل وزن الهاتف إلي 198 جرام، كما يدعم الهاتف كارت ميموري إضافة علي ذالك يوجد إصدارين من الهاتف الأول يدعم ذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بابيت والثاني يدعم ذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت، لذا نقدم لكم في الفقرات التالية تفاصيل سعر ومواصفات شاومي Redmi 9 power.



مواصفات شاشة ريدمي 9 بور

حجم الشاشة: 6.53 بوصة.

نوع الشاشة: تأتي شاشة Redmi 9 power تدعم حتي 16 مليون لون من نوعية ips LCD.

مساحة الشاشة: تستحوذ مساحة الشاشة علي 83.4% من المساحة الكلية.

حماية الشاشة: تأتي الشاشة مغطاة بطبقة حماية من زجاج الغوريلا 3.

جودة الشاشة: تصل دقة الشاشة إلي 1080×2340 بكسل.

مواصفات الكاميرا

يأتي هاتف “ريدمي 9 بور” بكاميرا ثلاثية خلقية وكاميرا واحدة أمامية تصل دقة كل كاميرا كالآتي:

الكاميرات المواصفات الكاميرا الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة f1/8 وتستخدم للتصوير العريض. الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2/2 وتستخدم للتصوير العريض جدا. الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2/4 وتستخدم لتصوير الأعماق الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2/0

مميزات هاتف ريدمي 9 بور (Xiaomi Redmi 9 Power)

يتميز الهاتف الجديد بالعديد من الخدمات التي يرغب بها كل مستخدم يداوم علي عمليات الاتصال أو تصفح مواقع الأنترنت اهم تلك المميزات التالي:

شاشة كبيرة الحجم تعمل بجودة FHD محمية بطبقة من مادة الغوريلا التي تقاوم الخدش. الهاتف مذود بأربع كاميرات تعمل بتصوير الفيديو بجودة FHD ودقة 1080P. سرعة الأنترنت في جوال”ريدمي بور” عالية حيث تصل السرعة إلي 400 ميجا بايت. بطارية الهاتف كبيرة جدا ويدعم الشحن السريع.

سعر هاتف شاومي Redmi 9 power

تقدم شركة شاومي هاتفها الجديد ريدمي 9 بور بالسعر العالمي 150 دولار بينما يأتي السعر في بعض الدول العربية كالاتي:

