نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. 6 خطوات لتسريع الهاتف الذكي البطيء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهواتف الذكية الحديثة تتطور بصورة يومية، حيث المنافسة الشرسة بين جميع الشركات الشهيرة مثل آبل وهاتفها آيفون وأندرويد ومجموعة الشركات المنتجة له مثل سامسونج وهواوي وسوني وغيرها، ومع هذا التطور الكبير في قدرات الهواتف الذكية يقابله على الجانب الآخر زيادة كبيرة في حجم التطبيقات والألعاب المنشورة على المتاجر الخاصة سواء كانت بلاي ستور أو آب ستور، ومع الاستخدام المتزايد لتلك التطبيقات يلاحظ مالك الهاتف الذكي وجود بطئ وشبه تعطل في النظام ولا يدري ما هي الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة الكبيرة.

أسباب بطئ الهواتف الذكية في الأندرويد

السبب المباشر المؤدي إلى البطيء الكبير في هواتف أندرويد هو اعتمادها في تحميل وتنزيل التطبيقات والألعاب على متجر جوجل Google Play، حيث يقوم المتجر مع كل مرة يقوم فيها المستخدم بتحميل تطبيق جديد بإنشاء مجموعة من البيانات وتخزينها على ذاكرة مؤقتة مخفية لا تظهر على نظام الهاتف الذكي.

الأمر الذي يدفع متجر جوجل بلاي لإنشاء تلك البيانات أنها تساعده على العمل بسرعة وبسلاسله، حيث يتم الاستغناء عن فكرة تحميل كل هذه البيانات مرة آخرى في حالة رغبة المستخدم في حذف وتنزيل التطبيق، لكن على الرغم من أهمية تلك الميزة بالنسبة لمتجر التطبيقات فإنها تسبب إزعاج كبير للمستخدم، خاصة مع بطئ الهاتف الذكي وعدم القدرة على تحميل أي من التطبيقات الجديدة.

كيفية تسريع هاتف أندرويد البطيء

وفق تقرير منشور عبر موقع BusinessInsider التقني العالمي يتابع خطوات التخلص من الملفات التي تم تحميلها من قبل متجر جوجل بلاي في الذاكرة المؤقتة للهاتف الذكي الخاص بك، ويمكن لك تنفيذ هذا الأمر عبر اتباع خطوات الشرح التالية: