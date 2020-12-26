نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Infinix Note 8 وسعره في السعودية والخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أنفنكس بالإعلان عن هاتفها الجديد Infinix Note 8 من الفئة العليا بعد ان حققت لها أرباح كبيرة ويعتبر تطور لهاتفها السابق Infinix Note 7 وعملت على تطوير المواصفات مع زيادة سعة البطارية الي 5200 وتتميز بأنها تصمد لوقت طويل وإضافة معالج أحدث وكاميرا خلفية حديثة ومختلفة، يدعم تشغيل شريحتين اتصال وكارت ميموري في وقت واحد، ويأتي بسماعات خارجية مزدوجة أقوى من السابق، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات وسعر هاتف Infinix Note 8 في السعودية ومصر والخارج.

مواصفات هاتف Infinix Note 8

يحتوي هاتف Infinix Note 8 على العديد من المواصفات وهي كالتالي:-

يأتي الهاتف بأبعاد 175.3×78.76×8.95 ملم. الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. تصنيع خامات الهاتف ظهر والفريم من البلاستيك كالمعتاد. الهاتف يدعم الراديو الـ Fm. يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. يمكن الهاتف خاصية إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري. تأتي شاشة الهاتف علي هيئة الثقب المزدوج وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.95 إنش مع جودة الـ HD+ بدقة 720×1640 بكسل كثافة بكسلات 258 بكسل لكل إنش مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass لحماية الهاتف. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 16 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش امامي مزدوج ليد. تأتي الكاميرا الخلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بالتصوير المايكرو، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى فلاش خلفي ليد رباعي. الهاتف يدعم السماعات الخارجية بصوت الاستيريو. الهاتف يدعم منفذ الـ 3.5 الخاص بسماعات الاذن. يدعم الهاتف منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C. يأتي بلوتوث الهاتف بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE. الهاتف يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه إلى الـ A-GPS. يأتي الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور مع دعمه لخاصية الـ Face Unlock، ويدعم الهاتف مستشعرات أخرى مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب. تأتي بطارية الهاتف بسعة 5200 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 18 واط. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة XOS 7.1. يتوفر من الهاتف اللون الرمادي واللون الأزرق واللون الأخضر.

أسعار الهاتف الرائعة

سوف نتعرف على أسعار هاتف Infinix Note 8 وهي كالتالي:-