نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد الفضائية للقران الكريم 2021 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة المجد الفضائية للقران الكريم دائمًا ما يجد نسبة إقبال كبيرة من جميع أبناء الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم، وذلك لما تتميز به هذه القناة الإسلامية من تميز واضح فيما تقدمة من مادة إعلامية إسلامية دقيقة ومميزة، ولقد تم إطلاق باقة متكاملة من قنوات المجد الفضائية مثل قناة الحديث وقناة الأطفال وغيرهم من إلى جانب قناة القرآن الكريم، ولاحقًا سوف يتم التطرق بالتفصيل إلى تردد قناة المجد الجديد للقرآن الكريم على جميع الأقمار الصناعية.

شبكة المَجْد الفَضَائِية

ُإن شبكة المجد الفضائية هي عبارة عن مجموعة من القنوات الفضائية الإسلامية وهي قناة سُعُودية تسعى إلى نشر رسالة الدين الإسلامي السمحة وفق الضوابط الشرعية الإسلامية للقرآن والسنة النبوية الشريفة، ولقد بدأ بث هذه القناة منذ عقدين تقريبًا إذ تم بثها لأول مرة في السادس من نوفمبر عام 2002م، وتضم باقة قنوات المجد الفضائية مجموعة من القنوات المميزة ، وأهمها:

قناة المجد العام.

قناة القرآن الكريم.

قناة الحديث الشريف.

قناة المجد للأطفال.

قناة المجد العلمية.

قناة ماسة المجد.

قناة المجد للقران الكريم

لقد تم إطلاق البث التجريبي لقناة المجد للقرآن الكريم في شهر أغسطس من عام 2004م، ومن ذلك الحين أصبحت هذه القناة هي الأولى والأهم من بين جميع القنوات المتخصصة في تلاوة القرآن الكريم، حيث ميزت هذه القناة بتقديم التلاوة الهادئة المطمئنة، وقامت للمرة الأولى بوفير طريقة مبتكرة غير تقليدية في عرض شكل آيات القرآن الكريم مكتوبة في أثناء التلاوة بألوان وخلفيات ذات مناظر طبيعية أكثر من رائعة، لكافة المقرئين المميزين في العالم العربي والإسلامي، ولا تزال القناة تحتفظ بمكانة رائدة بين جميع قنوات القرآن الكريم حتى وقتنا هذا.

تردد قناة المجد الفضائية للقران الكريم 2021

تتمتع قناة المجد الفضائية للقران الكريم بتقديم تلاوات مختارة ونادرة وأكثر من رائعة لعدد من الشيوخ العِظام والذين يزيد عددهم عن 150 قارئ أصحاب الأصوات لنية والحنجرة الذهبية، غير إن تلاوة الآيات تكون مصحوبة بعرض النص القرآني بحركات الإعراب كما وردت في المصحف الشريف إلى جانب توضيح معاني المفردات أيضًا، ويأتي تردد قناة المجد الجديد على القمر الصناعي نايل سات النحو التالي:

قناة المجد: القمر الصناعي نايل سات Nile Sat التردد 11766 الاستقطاب أفقي Horizontal ـــ (H) معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 27500 3/4

تردد قناة المجد للقران الكريم تلاوات نادرة

تسعى قناة المجد إلى تحقيق الهدف والرؤية والرسالة خاصتها في تقديم تلاوات الآيات القرآنية بأعلى مستوى من الاحترافية والاجتهاد، حيث غن القناة تقوم بـِ عرض العديد من التلاوات النادرة لبعض المشايخ أصوات الحناجر الذهبية والتلاوات التي تدخل القلب مباشرةً وتبث في النفس الخشوع والسكينة والاطمئنان، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن القناة تسعى إلى الوصول إلى كل بيت مسلم في كافة مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك؛ نجد أنها تقوم بـِ عرض معاني الكلمات القرانية بعدة لغات أخرى إلى جانب العربية مثل اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ويتم بث إرسال القناة على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع، وإليكم تردد قناة المجد للقران الكريم تلاوات نادرة:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11372 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 معدل التصحيح 5/6

تردد قناة المجد للقران عرب سات 2021

لكي تصل قناة المجد إلى كافة الأفراد في أي مكان على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالم بِرُمَّته، تم توفير تردد خاص بالقناة أيضًا متوفر على القمر الصناعي عرب سات، حيث يُمكن استقبال القناة الآن على جهاز الاستقبال الهوائي والاستماع بسماع آيات القرآن الكريم بأصوات كبار المقرئين على مستوى العالم أناء الليل وأطراف النهار، ويأتي تردد القناة على عربسات على النحو التالي:

تَرَدُّد قَنَاة المَجد للقُران الكريم على قمر بدر 6

استكمالًا لمسيرة النجاح الخاصة بقنوات المجد الفضائية، تم توفير تردد آخر أيضًا لقناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي بدر، مما يُعني أن أي جهاز استقبال هوائي (ريسيفر) مزود بالقمر الصناعي بدر 6 سوف يتمكن من استقبال قناة المجد الفضائية للقرآن الكريم عبر التردد التالي:

جديرا بالذكر أنه على الرغم من أنه قد ظهرت العديد من القنوات الأخرى المتخصصة في تلاوة الذكر الحكيم آناء الليل وأطراف النهار ؛ إلا أن قناة المجد الفضائية تمتلك من الجودة والإتقان والخبرة الطويلة والاحترافية ما جعلها تأتي في مقدمة القنوات الدينية الإسلامية ؛ ثم إن عدد متابعيها في كل مكان على مستوى العالم العربي والإسلامي في تزايد مستمر.

وبذلك في نهاية هذه المقالة؛ يكون قد تم بالتفصيل عرض تردد قناة المجد الفضائية للقران الكريم الجديد 2021 على الأقمار الصناعية الثلاثة نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى القمر بدر 6 عرب سات الجديد بالتفصيل مع التطرق إلى بعض المعلومات المهمة حول شبكة المجد الفضائية وخصوصًا قناة المجد للقرآن الكريم.