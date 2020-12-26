نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح طرق تنزيل لعبة فورت نايت على الاندرويد وiOS للايفون. في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل لعبة فورت نايت على الاندرويد والايفون، لعبة فورتنايت واحدة من الألعاب التي يوجد عليها إقبال كبير جداً خاصة من الشباب، فيمكننا تحميل لعبة فورت نايت بعدة طرق على رأسها المتجر الرسمي للتطبيقات أو يوجد من يقوم بتنصيب اللعبة يدوياً من خلال تحميل ملف Apk وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة تحميل فورت نايت على الجوال.

كيفية تحميل لعبه فورت نايت بواسطة APK

الكثير من اللاعبين يفضلون تحميل فورتنايت من خلال APK وبعد ذلك يتم تنصيبها من خلال هواتف الاندرويد، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة تحميل اللعبة.

في البداية يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت من هذا الرابط . وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التنزيل التي توجد أمامكم باللون الأخضر. عليكم بالانتظار قليلاً لكي ينتهي التحميل. عليك عزيزي القارئ بإتباع كافة التعليمات، لكي تقوم بالانتهاء من تنصيب لعبة فورت نايت. قم بالذهاب إلى قائمة التطبيقات، وبهذا تكون تمكنت من تحميل لعبة فورت نايت واستمتع عزيزي القارئ.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت من خلال متجر التطبيقات

منذ عام تقريباً قامت شركة جوجل بحظر تحميل فورتنايت لأنها تخطت حدودها ولم تدفع الضرائب التي فرضتها شركة جوجل، ولذلك فيمكنك عزيزي القارئ أن تقوم بالدخول إلى بلاي ستور لتتمكن من تحميلها، وبعد وجود اللعبة قم بالضغط على أيقونة التنصيب ولذلك لكي يتم تحميل اللعبة وسوف يتم تنصيبها