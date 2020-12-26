نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير بدون دفع أموال بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير بدون دفع أموال، من الأمور الأكثر صعوبة لدي من يلعب لعبة free fire نظرا لعدم معرفة الكثيرون بالطرق الصحيحة لشحن جواهر فري فاير مجانا دون الحاجة إلي دفع أموال لذا نقدم لكم احدث الطرق المجانية للحصول علي جواهر فري فاير مجانا وبصفة يوميا ولكن قبل أن نخترق في شرح هذه الطرق المجانية قد يتساءل الكثيرون كيف يتم شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني هل هذا حقا صحيح؟ برغم الصعوبة التي ذكرتها في البداية هل يوجد رابط مخصص لشحن جواهر فري فاير مجانا؟ والعديد من الأسئلة التي يتم سؤالها بصفة مستمرة من قبل الباحثون عن جواهر فري فاير بالطرق المجانية.

دعني أوضح لك الأمر في سطور بسيطة، كل هذه التساؤلات يجب أن تكون في ذهنك حقا نظرا لكثرة المواقع قنوات اليوتيوب التي تقوم بالإعلان عن توفير جواهر فري فاير مجانا وهي غير صادقة، لذا كن حذر جدا في اتباع الخطوات التي سنوضحها إليك ولا تقوم ابدأ بوضع أو تسجيل بيانات شخصية حقيقية في استخدام الطرق التي سنوضحها وذلك لعدم حدوث أي ضرر قد يطرا في أي مرحلة، حيث قد يتطلب منكم اتباع خطوات تحويل متجر بلاي إلي أمريكي.

والتي تتم من خلال إعدادات ضبط متجر بلاي الخاص بالهاتف الشخصي لديك والدخول علي التطبيقات ومنها التوجه إلي رمز متجر جوجل بلاي وتحديد أماكن التخزين المؤقت، وفي حالة كنت ترغب في تحويل المتجر الخاص بك الي تغيير مؤقت كل ما عليك هو تغير vpn الخاص بهاتفك فقط، والهدف من تحويل متجر جوجل بلاي الي امريكى هو إمكانية العثور علي التطبيقات والبرامج التي قد تلاحظ عدم توافرها في المتجر العربي ومن أهمها في مقالنا الحصول علي جواهر فري فاير حيث يمكنك الحصول علي جواهر فري فاير بأربع طرق.

طريقة شحن جواهر فري فاير بدون دفع أموال

تتمكن عزيزي اللاعب الحصول علي جواهر فري فاير بطريقة سهلة ومبسطة لا تستغرق منك وقت طويل فهناك العديد من التطبيقات التي توفر جواهر فري فاير مجانا ولكن يتساءل البعض ما هي أهداف التطبيقات التي تقدم جواهر فري فاير مجانا هل هي مساعدتك فقط الإجابة بالمنطق لا حيث تشترط هذه التطبيقات لحصولك علي الجواهر القيام ببعض العمليات مثل مشاهدة فيديو لمدة زمنية محددة أو النقر علي الإعلانات أو تحميل تطبيقات أو ما شابة ذلك، لذا وصلت معي عزيزي القارئ إلي النقطة الأساسية التي تبني عليها كل الأمور وهي تقديم خدمة مقابل تقديم خدمة لا يوجد مجانيه مطلقة، لذا قدمت لكم خطوات الحصول علي جواهر فري فاير من خلال واحد من احدي التطبيقات بالتفاصيل في الفقرة التالية.



خطوات شحن جواهر free fire مجانا

تبدأ خطوات شحن جواهر فري فاير من خلال الدخول علي متجر جوجل بلاي والبحث عن التطبيقات التي توفر جواهر free fire مقابل تقديم خدمات ومن اشهر هذه التطبيقات تطبيق zed في حالة القيام بتثبيت التطبيق وتسجيل (الاسم ،الباسورد، البريد الإلكتروني، رقم الجوال) والضغط علي تسجيل بعد الانتهاء من التسجيل، وفتح التطبيق ستجد في القائمة الرئيسية بعض الأيقونات كالتالي:



الأيقونة الأولي: موضح فيها الحصول علي النقاط حيث يمكنك الضغط عليها للحصول علي 50 نقطة هنا يمكنك الضغط مقابل النقاط. الأيقونة الثانية: اربح من خلال الدوران من خلال الضغط عليها سيتم توضح عدد النقاط التي حصلت عليها وهي تعمل لمرة واحدة في اليوم. الأيقونة الثالثة: خاصة بالهدايا بعد النقر عليها يعطيك كود مكون من الحروف والأرقام يتطلب منك تسجيل هذا الكود للحصول علي الهدايا التي يمكنك بعد ذلك من استبدالها إلي جواهر فري فاير مجانا. الأيقونة الرابعة الخاصة بمشاهدة الفيديوهات ويوضح فيها في حالة مشاهدة الفيديو يمكنك الحصول علي 100 نقطة.

بعد الانتهاء من الحصول علي النقاط يمكنك الآن تجميع هذه النقاط والقيام باستبدال هذه النقاط إلي جواهر فري فاير مجانا ولكن لا يجب أن نقول مجانا لأنك قمت بعمل خدمات بل يجب أن نقول طريقة شحن جواهر فري فاير بدون دفع أموال وقبل الختام ننتظر تعليقاتكم حول هذه الطريقة.