نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي عرب سات ونايل سات toyor al janah في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث حول تردد طيور الجنة في الآونة الأخيرة من قِبل الآباء لتوفيرها لدى أبنائهم الصغار، وهذا يرجع إلى مكانتها العالية دونأ عن القنوات الأخرى لما تعرضه على شاشتها من أناشيد تعليمية وغنائية وبرامج توعية نحو أُسس التربية السليمة، كما أنها أصبحت مُفضلة لدي الكبار أيضاً لما تَبُث من محتوى يُناسبهم.

بدأ ظهور قناة طيور الجنة عام 2008، فهي تابعة لرجل الأعمال خالد مقداد وخلال فترة قصيرة لمعت القناة في سماء الإعلام، حيث تستهدف الفئة العمرية ما بين 6 سنوات فيما فوق وتقديمها للمحتوي الترفيهي، كما سَاعدت على تعليم الأطفال الصفات الجيدة والنبيلة، والآن يُمكنك ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على التردد

تردد القناة 11391 القمر الصناعي نايل سات معدل التصحيح 5/6 معدل الترميز 27500

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

تمتلك القناة العديد من المزايا التي تجعلها في الصادرة بين باقي القنوات المتخصصة، ومن أهمها نذكر:

اعتماد الآباء عليها كلياً من حيث تعليم أبنائهم الأخلاق الحميدة.

تُعتبر من القنوات الترفيهية لدي الصغار بدايةً من عمر 6 أشهر إلي سن الثانية عشر.

تَبُث القناة العديد من الأغاني والبرامج على مدار 24 ساعة دون توقف، مع عرض الإعلانات القصيرة، وحرصها على عرض الصورة والصوت بجودة عالية.

تتميز بعرضها برامج تعليم اللغات وخاصةً لغتي العربية والإنجليزية.

تُساهم في تعليم الصغار طرق التواصل والتعامل مع الغرباء بشكل صحيح.

تم تخصيص قناتي لطيور الجنة هوما طيور الجنة وطيور بيبي للصغار على ذات التردد.

تردد القناة 11310 القمر الصناعي عرب سات معدل التصحيح 2/3 معدل الترميز 27500

برامج قناة طيور الجنة

تعرض القناة العديد من البرامج المُميزة وهي:

برنامج الكنز.

برنامج أغاني المهن.

طيور الجنة.

كواليس.

برنامج نشرة أخبار الدار.

برنامج أحباب الله.

كليبات قناة طيور الجنة

لاقت بعضاً من الأناشيد العديد من المُعجبين وازدادت نسبة المُشاهدة، حيث تخطت الملايين منها من أنحاء الدول العربية، ومنها: