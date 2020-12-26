نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استرداد رسائل واتساب المحذوفة مع عدم وجود نسخة احتياطية بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا واجهتك مشكلة طريقه استرجاع الرسائل المحذوفه من الواتساب فلا تقلق بشأن ذلك، فعلى الرغم من أن رسائل الواتساب المحذوفة مع عدم وجود نسخة احتياطية لها لن تتمكن من استرجاعها مرة أخري، ولكننا في هذا المقال سوف نتعرف على طريقه استرجاع الرسائل المحذوفه من الواتساب مع عدم وجود نسخة احتياطية لها فتابع معنا.

تفعيل خيار النسخ الاحتياطي

في البداية سوف تحتاج لتفعيل الخيار الخاص بأخذ نسخة احتياطية من الدردشة Chat Backup، وذلك بواسطة الإعدادات، من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى تطبيق الواتساب.

قم بالدخول على الإعدادات.

قم باختيار النسخ الاحتياطي.

قم بالدخول على النسخ الاحتياطي لجوجل درايف.

سوف تظهر لك عدة اختيارات اختر منها المدة التي ترغب فيها بإجراء عملية النسخ الاحتياطي للاحتفاظ بتوفير النسخ الاحتياطي سواء كانت يومية أو أسبوعية أو حتي شهرية.

وفي حالة رغبتك في الحصول على نسخة احتياطية بشكل متقدم لجميع أجهزة الأندرويد قم بالتمرير لأسفل حتى قسم إستراتيجية النسخ المتقدم لدى الواتساب.

ملحوظة:

يجب عليك العلم أن الواتساب قد يحتفظ بأحدث ملف من النسخة الإحتياطية وذلك في نظام (ios) وكذلك سوف يحتفظ بأحدث ملفين من النسخ الإحتياطي في نظام التشغيل الخاص بالأندرويد.

مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن تطبيق واتساب يعمل على الاحتفاظ فقط بأحدث ملف نسخة احتياطية في انظمة التشغيل الخاصة بآي أو إس iOS وأحدث ملفين للنسخ الاحتياطي في نظام التشغيل أندرويد Android.

طريقة استرداد رسائل واتساب المحذوفة مع عدم وجود نسخة احتياطية

لاسترداد رسائل الواتساب التي تم حذفها مع عدم وجود نسخة احتياطية لها اتبع الخطوات التالية:

وصل هاتفك المحمول بالكمبيوتر وتنزيل برنامج Android Data Recover، وبعدها ثبته على الكمبيوتر المكتبي الخاص بك.

وصل الهاتف الخاص بك بالكمبيوتر وذلك بإستخدام كابل USB.

قم بالانتظار حتى يتعرف الكمبيوتر على الهاتف بشكل تلقائي.

سوف يطلب منك التطبيق تشغيل الإعدادات الخاصة بالتصحيح Enable USB debugging قبل الفحص، قم بإتباع كافة الخطوات وبالطريقة الصحيحة حتى تتمكن من دخولك إلى الوضع الخاص بتصحيح الأخطاء ثم اتباع التعليمات التالية:

البحث على الأيقونة الخاصة بالإعدادات في الهاتف، ثم قم بالدخول عليها.

الدخول على الخيار (حول الهاتف) About Phone

قم بالضغط على Build number من قائمة الاختيارات، ولمدة 7 مرات حتى ظهور رسالة ” أنت في وضع المطور”، وبعدها أرجع إلى الإعدادات مرة أخرى، وقم بالبحث عن خيارات المطور Developer options عليها.

شغل الزر الذي يوجد في أول الشاشة، وبعدها أبحث عن اختيارات إعداد التصحيح USB، وقم بتشغيله وبعدها سوف تظهر لك نافذة منبثقة ادخل على موافق، وبعدها يتم تفعيل نمط USB Debugging ويتم التعرف على الهاتف الخاص بك، ثم عليك اختيار القسم المناسب لعمل وذلك لاسترداد البيانات المحذوفة أو المفقودة.

حيث يق يقوم البرنامج بعمل مسح للبيانات المفقودة على واتساب وبهذه الطريقة يمكنك استرداد رسائل واتساب المحذوفة مع عدم وجود نسخة احتياطية وفقاً لما نشرته العديد من مواقع التقنية.