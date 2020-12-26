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عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2021 تردد قناة أبو ظبي الرياضية والتي تشهد الكثير من البحث على مختلف المؤشرات خلال تلك الفترة والذي يرجع إلى بداية الموسم الكروي الجديد وذلك لكونها أحد أهم القنوات الرياضية التي تقوم ببث عدد من البطولات الرياضية الدولية والمحلية أيضا والعالمية، يتم بث قناة أبو ظبي الرياضية من الإمارات وهي تضم عدد من القنوات الرياضية المختلفة والتي تمكنت من احتلال مكان لنفسها وسط عملاقة القنوات الرياضية في مختلف القنوات الرياضية الأخرى كما أنها تجذب أنظار المشجعين والمشاهدين إليها مباشرة عند ذكر بدء أي بطولة رياضية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2021

ويمكن استقبال قناة أبو ظبي الرياضية على أجهزة الاستقبال خاصتكم من خلال التردد 12226 على القمر نايل سات، معدل الترميز 27500 استقطاب افقي وذلك التردد هو بالنسبة للقناة المجانية والمفتوحة.

أما بالنسبة لتردد القنوات المشفرة أبو ظبي 1و2و3 من خلال التردد 11804 الاستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500، وأبو ظبي الرياضية 5 من خلال تردد 12092 الاستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، وأبو ظبي الرياضية 7 تردد 12092، وأبو ظبي الرياضية 5 بتقنية الاتش دي من خلال تردد 12090 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500.

قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية

تقوم قناة أبو ظبي بتقديم عدد من البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة حيث أنها تقوم ببث البطولات الرياضية المحلية الخاصة بالفرق الرياضية في دولة الإمارات وكذلك البطولات الدولية التي تقام على أراضيها وذلك يرجع إلى احتواء دولة الإمارات على أفضل استاد رياضي والذي يتم استضافة المباريات الدولية على أراضيها.

كما تقوم قناة أبو ظبي بنقل كافة الأنشطة الرياضية التي يقوم بها اللاعبون والتجهيزات البدنية و الإحماءات كما انها تقوم ببث الاحداث المتعلقة بمونديال 2020 وقامت بنقل الاخبار الرياضية ورصدها أول بأول مما جعلك متعايش مع البطولة بشكل كبير، كما انها تقوم بنقل عدد من المباريات الحصرية عليها مثل بطولة كأس إيطاليا وكأس البرازيل وكأس اسبانيا ومباريات الدوري الأمريكي.

كما أن لها الحق كذلك في نقل مباريات دوري أبطال الصين والمباريات الودية ودوري أبطال افريقيا، كما تضم القناة مجموعة من ألمع نجوم الكرة في الوطن العربي.