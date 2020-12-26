نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من وصول بعض رسائل اختراق الفيس بوك وماسنجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل اختراق الفيس بوك وماسنجر ، يحذر بعض خبراء الإنترنت اختراق حساب فيس بوك وماسنجر من وصول بعض الرسائل التي تعمل على اختراق فيس،بوك، وتلك الرسالة تأتى عن طريق سؤال يقول هل ادأنت موجود في الفيديو؟، ومنه يبدأ الشخص في تشغيل الفيديو، ومنه يدخلك إليىصفحة ويب مزيفة تعمل على اختراق الحساب والوصول إلى كلمة المرور الخاصة بك، ومنه يتم الوصول إلي عدد كبير من الصفحات التى تسهل عملية اختراقها بهذه الطريقة.

علامات اختراق حساب فيس بوك

وضحت شركة فيتو العديد من العلامات التي من خلالها يتم معرفة إذا ما كان حساب الفيس بوك تم اختراق من عدمه، وهناك ٦ علامات إذا حدثت فمن المحتمل أن يكون حسابك على فيس،بوك تم اختراقه، وتلك العلامات هي:

تغير كلمة السر أو البريد الاليكترونى الخاص بك.

تغير بياناتهم الخاصة والتاريخ والاسم أو تاريخ الميلاد.

إرسال طلبات صداقة إلى أشخاص لا تعرفهم.

وجدت منشورات على حسابك لم تقم بنشرها.

وصول رسائل نصية إلى أصدقائك لم تقم بإرسالها.

تغييرات البيانات الشخصية والصفحة الشخصية على حسابك.

ومن الجدير ذكره أنه توجد طريقة أخرى بجانب الطرق السابقة من خلالها يمكن أن تعلم إذا ما كان حسابك مخترقا، وتلك الطريقة يمكنك القيام بها عن طريق الدخول إلي الإعدادات الموجودة على صفحتك الشخصية، ومنا اضغط على زر الأمان وتسجيل الدخول، بعدها سيظهر لك الأماكن التى تم تسجيل الدخول منها إلى صفحتك.

ماذا تفعل إذا اكتشفت أن بروفايلك على الفيس بوك مُخترق؟

عليك القيام بالخطوات التالية إذا اكتشفت أنك حسابك الشخصي على فيس بوك تم اختراقه: