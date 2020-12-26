نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل فورت نايت 2021 للكمبيوتر والجوال fortnite بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل فورت نايت 2021 للكمبيوتر والجوال، تلك اللعبة التي حازت إعجاب الملايين والتي تعد من الألعاب القتالية وألعاب ألأكشن والتي تزايدت عليها عمليات البحث المستمر في نهاية عام 2020 نظرا لما بها من مغامرات مميزة ولمن لا يعرف مغامرات لعبة fortnite فهي شبيه بعض الشي من اللعبة التي حققت نجاح باهر في العام الجاري لعبة فري فاير، لكي تتمكن من لعب لعبت فورت نايت يجب أن تعرف أن الهدف والنجاح بالفوز بهذه اللعبة هي أن تكون علي قيد الحياة لأطول فترة ممكن حتي تقوم بقتل هؤلاء الذين يهاجمونك من كافة أنحاء العالم والذين يتجاوزا الــ 100 مقاتل، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني طريقة تحميل فورت نايت 2021 للكمبيوتر والجوال الاندرويد والايفون.

لعبة فورت نايت 2021 fortnite

في بداية تحميلك للعبة fortnite فورت نايت والبدء في اللعبة يتم نزولك من طائرة هليكوبتر علي بلون حتي تصل إلي الأرض ليس معك أي شي، تريد شراء الأسلحة والملابس وأكسسوارات متنوعة لزوم القتال، ولكي تحصل علي مهمات الحرب يوجد اكثر من طريقة الطريقة الأولي هي قتال احد اللاعبين والحصول علي أسلحته وملابسة والطريقة الثانية هي الطرق المدفوعة، تتميز لعبة fortnite فورت نايت إمكانية الحصول علي مساعدة الأصدقاء من خلال توافر شات جماعي كما يمكن أن يدخل صديقك من كافة أنحاء العالم بمساعدتك في القتال، والذي يجعل اللعبة من الألعاب العالمية ذات الشهرة الواسعة مثل مغامرات لعبة فري فاير Free fire.

تحميل لعبة فورت نايت علي الكمبيوتر والجوال

تتمكن عزيزي القاري من تحميل لعبة فورت نايت علي الجوال بكل سهولة ويسر من خلال الملفات المضغوطة ميديا فاير بعد أن تم حذف لعبة fortnite فورت نايت من متجر جوجل بلاي العربي ومتجر أب ستور، لذا يمكنك تحميل fortnite من المتجر وذلك بعد تحويل متجرك العربي إلي أمريكي بكل سهول، كما يمكنك الآن الدخول علي الموقع الرسمي للعبة وتحميل اللعبة حيث لا يتجاوز حجم لعبة فورت نايت للاندرويد 46 ميجا بايت وفيما يصل حجم اللعبة علي الايفون 238 ميجا بايت كما لا يصل حجم اللعبة علي الكمبيوتر 42 ميجا بايت، قبل ان نختم مقالنا نود معرفة أراءكم في التعليقات حول تحميل فورت نايت 2021 للكمبيوتر والجوال fortnite هل واجهتكم مشاكل.

