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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا وطريقة شحن بطاقة ببجي موبايل في المقال التالي
عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا لعبة ببجي موبايل تعد من أشهر الألعاب القتالية المعروفة عالميًا يلعبها الكثير من الناس في أماكن مختلفة من العالم، ويوجد في لعبة ببجي موبايل ما يعرف بشدات ببجي أو بطاقات الفوز وهي عبارة عن خاصية في اللعبة يتم إضافتها عن طريق عملية الشراء وبعدها تتيح للاعب العديد من المزايا التي تساعده في تحقيق الفوز على المنافسين له في اللعبة ومن هذه الخصائص هي شراء أسلحة جديدة أو تغيير زي اللاعب في اللعبة مما يتيح للاعب فرصة كبيرة في تحقيق الفوز والاستمتاع بالمزايا الجديدة في اللعبة لذلك يلجأ الكثيرون إلى شراء هذه الشدات وفي هذا المقال سنتحدث عن طرق شرائها المختلفة مثل شحن شدات ببجي من خلال الID.
ما هي أفضل طرق شحن شدات ببجي مجانا ؟
يوجد الكثير من الطرق والوسائل المختلفة لإتمام عملية شحن شدات ببجي من خلالها وتكون أمنة وبعيدة عن عمليات النصب الكثيرة التي تقوم بها الكثير من المواقع المزيفة، فالكثير من الناس يخافون بسبب تلك المواقع المزيفة التي من الممكن أن تعرض حسابهم لخطر الهاكر، سنذكر لكم أهم تلك الطرق ولكن عليك أولاً تحميل لعبة ببجي Pubg mobile.
شحن شدات ببجي موبايل عن طريق بطاقات
هذه الطريقة تعتبر أسهل وأبسط طرق لشحن شدات بيجي حيث أنها عبارة عن عملية شراء بطاقات ببجي موبايل وبعد ذلك يقوم اللاعب بشحن تلك البطاقات وبعدها سيقوم بفتح حسابه الخاص على ببجي وسيجد أن البطاقات تم تجديدها وأفضل المواقع الامنة التي تقدم هذه الخدمة في المملكة العربية السعودية و موقع بطاقاتي ومن مزاياه أنه يقدم الخدمة بأقل سعر.
طريقة شحن بطاقة ببجي موبايل
- أول خطوة يقوم بقي مستخدم اللعبة هو عملية شراء البطاقات من خلال موقع بطاقتي الذي سبق ذكره والذي يعتمد عليه الكثير من الناس لشحن بطاقات ببجي بطريقة أمنة.
- بعد إتمام عملية الشراء سيصل لمستخدمي اللعبة كود تفعيل للشدات على البريد الإلكتروني الخاص به وبعدها يقوم المستخدم بإدخال ID الخاص به في اللعبة ثم يدخل كود التفعيل الذي وصله على البريد الإلكتروني الخاص به وبعد ذلك يقوم بخطوة التأكيد والأمان من خلال مجموعة من الأرقام تظهر له.
- أخر خطوة أن يقوم اللاعب بالضغط على خاصية Redeem الموجودة في نهاية الصفحة.
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