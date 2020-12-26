اعتبارًا من 1 يناير.. ”واتس آب” سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

قد لا يتمكن مستخدمو تطبيق التراسل العالمي الشهير ”وآتساب“ من إرسال الرسالة المعتادة ”سنة جديدة سعيدة“ بعد منتصف ليلة رأس السنة.

وحذرت تقارير متداولة على شبكة الإنترنت من أن مستخدمي بعض طرز أجهزة الأيفون والأندرويد سيحتاجون إلى اتخاذ خطوات للتأكد من عدم توقف خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك عن العمل على طرز معينة قديمة، ما لم يتم تحديثها إلى نظام تشغيل أعلى.

ووفقًا للمتداول، لن يتم دعم تطبيق المراسلة بعد الآن لبعض طرازات الهواتف الذكية التي لا تعمل بنظامي تشغيل iOS 9 أو Android 4.0. 3، بدءًا من يناير 2021. إذا كان لديك نظام أقدم، كل ما عليك فعله لتضمن استمرارية الخدمة هو تحديث برنامجك إلى iOS 9.

تقنية "5G" تخيب آمال مستخدمي iPhone 12.. ويستبدلونها بـ"4G‎"

تسريبات جديدة تكشف تصميم هاتف "Oppo X Tom Ford" المنزلق

ويعد هاتف iPhone 4 وجميع الطرز السابقة (iPhone 4S وiPhone 5 وiPhone 5S وiPhone 5C و iPhone 6 وiPhone 6S) ضمن الأجهزة التي لن تكون قادرة على تشغيل التطبيق، وسيحتاج مستخدمو هذه الأجهزة إلى تحديث نظام التشغيل إلى iOS 9.

وإذا كان لديك أحد الهواتف المتأثرة ولا تريد أن تفقد محادثاتك، فمن المستحسن أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من رسائلك بواتساب حتى لا تُفقد.