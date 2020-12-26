رسميًا.. هاتف ”Xiaomi Mi 11” لن يكون مزودًا بشاحن

أكد ”لي جون“، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، اليوم السبت، رسميا أن هاتف ”Xiaomi Mi 11“ لن يكون مزودًا بشاحن وسماعات، حسبما قال موقع ”GSM Arena“.

يأتي ذلك بعد تأكيد إطلاق هاتف ”Xiaomi Mi 11“ في الصين في 28 ديسمبر الجاري، وقبل أيام قليلة من طرحه، حيث أفادت تقارير بأن شاومي ستتبع خطى أبل وتبيع الهاتف الجديد دون شاحن.

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وقال ”لي“ على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”ويبو“: ”سيتم إطلاق Xiaomi Mi 11 في علبة جديدة، خفيفة ورقيقة، لعدم وجود شاحن بالداخل“. وأضاف: ”استجابةً لمطالب حماية البيئة، لن يشتمل هاتف شاومي على شاحن، يستغني عالم اليوم عن الكثير من أجهزة الشحن تجنبًا للإضرار بالبيئة“.

وتابع: ”ندرك أن هذا القرار يصعب فهمه وقد يكون هناك شكوى منه، ولكننا نأمل أن نحصل على دعمكم“.

يأتي الهاتف الرائد من شاومي بكاميرا قوية بدقة 108 ميغا بكسل، وشاشة سوبر أموليد، وشهادة HDR10+، وسماعات هارمان كاردون الأمريكية، كما يعمل بمعالج ”Snapdragon 888″، وهو الأحدث من كوالكوم، وستتم حماية شاشة ”Mi 11“ بواسطة زجاج كورنينغ غوريلا جلاس 7 الأقوى.

ويقال إن ”Mi 11“ سيتكون من نسختين مختلفتين، هما ”Xiaomi Mi 11“ و“Mi 11 Pro“، تأتي النسخة الرئيسية بسعة بطارية تبلغ 4780 مللي أمبير في الساعة، كما يحتوي الطراز الاحترافي على بطارية 4970 مللي أمبير في الساعة.

وبالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، سيكون لدى ”Xiaomi Mi 11“ ثلاث كاميرات بتكوينات 108 و 13 و 5 ميغابكسل، وفي الوقت نفسه سيكون لدى ”Xiaomi Mi 11 Pro“ أربع مجموعات من الكاميرات، بقدرات تصويرية بدقة 50 و48 و20 و12 .