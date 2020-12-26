نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب مواصفات هاتف samsung galaxy s21 ultra الجيل الخامس وسعر لا يُصدق !! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسابق متابعي عالم الهواتف الذكية في التكهن بمواصفات هاتف samsung galaxy s21 ultra، والذي من المنتظر الاعلان عنه في منتصف شهر يناير القادم من عام 2021، ضمن ثلاثة هواتف من فئة s21 من المتوقع إصدارها في نهاية نفس الشهر، وهي samsung galaxy s21 وsamsung galaxy s21 plus وsamsung galaxy s21 ultra، وتوقع خبراء ومتخصصي مجال الهواتف الذكية مواصفات فريدة وغير تقليدية في هاتف سامسونج اس 21 ultra، في نفس الوقت الذي تم الاعلان فيه عن سعر الهاتف والذي تفاجأ به البعض نظراً لسعره الغالي جداً، لذا دعونا نطلعكم من خلال هذا التقرير على أبرز المواصفات المنتظرة في هاتف سامسونج اس 21 ultra وكذلك السعر المتوقع في السعودية والدول العربية.

سعر ومواصفات هاتف samsung galaxy s21 ultra

يأتي هاتف سامسونج اس 21 ultra بمواصفات مذهلة بحق وذلك حسب توقعات الخبراء، حيث يدعم الهاتف تقنية بصمة الأصبع من نوع التراسونيك مدمجة أسفل الشاشة، وهو متوفر بثلاثة إصدارات منها نسخة ذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجا رام وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، ونسخة أخرى ذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجا رام وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وأخيرا نسخة ذاكرة تخزين عشوائية 16 جيجا رام وذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، ولكن لا توجد إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، ويأتي الهاتف بلونين فقط هما والأسود والفضي ويدعم حتى الجيل الخامس من الشبكات.

لا توجد معلومة مؤكدة يمكن الاعتماد عليها في توقع أبعاد ووزن هاتف samsung galaxy s21 ultra، ولكن من المتوقع أن يكون مدعوما بإطار من الألومنيوم وزجاج أمامي وخلفي من النوع كورنينج جوريلا مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68، ويأتي الهاتف بشاشة مذهلة من النوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 1440 * 3200 بكسل بكسل FHD+ ويبلغ حجمها 6.8 بوصة، وتوجد نسخة من هاتف سامسونج اس 21 ultra تدعم تركيب شريحة اتصال واحدة، وهناك نسخة أخرى تدعم تركيب شريحتين من النوع nano أو esim.

النسخة العالمية للهاتف تأتي بمعالج ثماني النواة من النوع Exynos 2100 بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر، أما النسخة المخصصة لدول الولايات المتحدة والصين وكوريا فسوف تأتي بمعالج ثماني النواة من النوع سناب دراجون 888 بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر أيضا، بالاضافة إلى واجهة مستخدم واحدة في النسختين One UI 3.0، ووفقا للتوقعات فسوف يدعم هاتف samsung galaxy s21 ultra نظام التشغيل أندرويد الإصدار الحادي عشر، مع بطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، وكذلك تدعم الشحن العكسي اللاسلكي.

مواصفات كاميرا هاتف سامسونج اس 21 ultra

مواصفات خيالية تحتويها كاميرا هاتف سامسونج اس 21 ultra، حيث يأتي الهاتف بأربعة كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي واحدة ثنائية، مع إمكانيات متطورة غير مسبوقة على مستوى الصور ومقاطع الفيديو، حيث تتمتع كاميرا الهاتف بالمواصفات التالية:

الكاميرا الخلفية الأولى في samsung galaxy s21 ultra تبلغ دقتها 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

تبلغ دقتها 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8. الكاميرا الخلفية الثانية تبلغ دقتها 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/4.9 من نوع telephoto للتقريب البصري حتى عشر أضعاف.

الكاميرا الخلفية الثالثة تبلغ دقتها 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 للتقريب البصري حتى ثلاثة أضعاف.

الكاميرا الخلفية الرابعة تبلغ دقتها 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير فائق الاتساع بزاوية 120 درجة.

الكاميرا الأمامية في سامسونج اس 21 ultra تبلغ دقتها 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

تبلغ دقتها 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2. تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4320p”8K”@24fps، وجودة 2160p”4K”@30/60fps، وجودة [email protected]/60/240fps، ومقاطع slow motion بجودة [email protected]

تدعم الكاميرا الأمامية لهاتف سامسونج اس 21 ultra تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160p”4K”@30/60fps و جودة [email protected]

السعر المتوقع لهاتف سامسونج اس 21 الترا

من المتوقع أن يصل سعر هاتف سامسونج اس 21 ultra عند صدوره في أسواق المملكة العربية السعودية إلى حوالي 5999 ريال سعودي، بينما توقع الخبراء وصول سعره في مصر إلى 25999 جنيه، وفي الكويت من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف سامسونج اس 21 الترا حوالي 486 دينار كويتي، أما في الامارات فقد يبلغ سعر الهاتف 5900 درهم إماراتي عند صدوره في نهاية شهر يناير من عام 2021.