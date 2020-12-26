تسريب يكشف مواصفات هاتفي سامسونج Galaxy S21 و S21 Plus الأرخص سعرا

بعد تسريبات هائلة لبيانات هاتف سامسونغ ”S21 Ultra“ المرتقب، كشف مصدر ألماني عن المواصفات الكاملة لبقية السلسلة: ”Samsung Galaxy S21″ و“S21 Plus“ بالحجم الأقل.

وذكر موقع ”WinFuture“ في تقريره، أن كلا الهاتفين ”Samsung Galaxy S21“ و“S21 Plus“، سيعملان من خلال واجهة سامسونغ ”One UI 3.1″، استنادا إلى Android 11، بمعالج ”Exynos 2100“.

وأوضح أن الطرازين الأقل حجما وسعرا في سلسلة هواتف عملاق التقنية الكوري الجنوبي، سيأتيان بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت/ 256 غيغابايت من سعة ذاكرة التخزين الثابت.

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ويحتوي الهاتفان على كاميرا سيلفي أمامية بقدرة 10 ميغابكسل، وفي الخلف، توجد وحدة كاميرا ثلاثية بها ثلاث كاميرات: الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل واثنتان بدقة 12 ميغابكسل (إحداهما فائقة الاتساع والأخرى واسعة بميزة المثبت البصري OIS).

يحتوي هاتف ”Galaxy S21“ على شاشة ديناميك أموليد 6.2 بدقة ”FHD +“، بمعدل تحديث يبلغ 60-120 هرتز، وسطوع 1300 شمعة، كما أنها قادرة على تشغيل ميزة Always On، وهي مصنعة من زجاج الحماية الأشد متانة من غوريلا جلاس 7، أما عن شاشة هاتف S21 Plus فتعد هي نفسها شاشة شقيقه Galaxy S21، ولكن بحجم مختلف يبلغ 6.7 بوصة.

ويدعم كلاهما بطاريتين بشحن سريع بسعة 4000 مللي أمبير / 4800 مللي أمبير في الساعة على التوالي، ومن حيث توسيع الذاكرة، لا يحتوي أي منهما على فتحة ”microSD“.

كما يدعمان الشحن اللاسلكي، ويقبلان بطاقتي ”SIM“، ويدعمان ”eSIM“، ويحتويان على مكبرات صوت ستيريو.

سيتوفر ”Samsung Galaxy S21″ بأربعة ألوان بسعر 849 يورو، و“S21 Plus“ بثلاثة ألوان بسعر 1049 يورو، مع إمكانية إضافة 50 يورو أخرى، في حال مضاعفة مساحة التخزين.