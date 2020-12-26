نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة هواوي تصدر نظام تشغيل الهواتف الذكية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة هواوي للتكنولوجيا والهواتف الذكية خاضت معركة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك نتيجة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الشركة الصينية من استخدام أي تكنولوجيا أمريكية، وهو الأمر الذي شمل بصورة أساسية منعها من استخدام نظام التشغيل الأندرويد في الهواتف الذكية الذي تتحكم فيه شركة Google الأمريكية، مع تعطيل كافة خدمات جوجل مثل البريد الإلكتروني جيميل ومنصة يوتيوب والخرائط والخدمات الآخرى من العمل على هواتف هواوي الشهيرة، والتي تعد حالياً ثالث أكبر مصدر لشحنات الهواتف الذكية في العالم.

إنشاء نظام تشغيل هواوي الجديد

نتيجة المكانة الكبيرة التي احتلتها شركة Huawei خلال السنوات القليلة الماضية وضعت الشركة ضمن خططها إنشاء نظام تشغيل للهواتف الذكية خاص بها، وهذا النظام يكون بديل مناسب للإندرويد في حالة قرار هواوي الاستغناء عنه أو دفعتها الظروف الخارجة عن إرادتها للتخلي عنه.

وقد أعلنت العديد من المواقع التكنولوجية خلال الأسبوع الماضي عن إصدار العملاق الصيني Huawei النسخة التجريبية الثانية من نظامها الجديد Harmony OS 2.0 ، على أن تكون تلك النسخة المبدئية خاصة بمطوري تطبيقات الهواتف الذكية، كما يمكن تنزيله وفق رغبة المستخدم على بعض هواتف هواوي المتواجدة حالياً في الأسواق.

نظام تشغيل Huawei Harmony OS

أطلقت الشركة الصينية على نظامها الجديد Harmony OS، وقد صرح السيد يانج هايسونج والذي يشغل منصب نائب رئيس قسم البرمجيات الاستهلاكية في شركة هواوي إن النظام يسير بصورة جيدة حتى الآن، حيث بلغ عدد الأشخاص المطورين في المشروع ما يزيد عن 100 ألف مطور حتى الآن، كما زاد عدد الأجهزة المشاركة فيه عشرة.

وتؤكد تقارير صحفية أنه نظراً لتلك الأخبار والتقدم السريع الملحوظ في خطوات إنشاء نظام هواوي الجديد فإنه من المتوقع بصورة كبيرة أن يصل نظام التشغيل Harmony OS إلى جميع هواوتف هواوي العام المقبل 2021، مع عدم إجبار أي مستخدم على شراء أي كماليات أو أجهزة هواتف ذكية جديدة لتجربة النظام.

هواتف هواوي تدعم نظام هارموني الجديد

أعلنت شركة هواوي عن القائمة المبدئية من هواتفها الذكية المتوافرة في الأسواق حالياً والتي يمكن لها تجربة نظام هارموني الجديد، على أن تعتبر تلك الفترة تجريبية لتقييم قدرة النظام النهائية على التعامل مع احتياجات ومتطلبات المستهلكين.

تشمل قائمة الهواتف الذكية التي يمكن لها الآن الحصول على نسخة Harmony OS التجريبية الخاصة بالمطورين جميع جوالات شركة Huawei التالية: