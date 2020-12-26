نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة تعطيل حساب فيس بوك بسبب الانتهاك الاحترازي والتواصل مع الدعم بسبب تأخير مراجعة الطلب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة تعطيل حساب فيس بوك هو من المشاكل التي حدثت بكثرة في هذه الفترة، حيث تم تعطيل بعض الحسابات الشخصية بدون علم صاحب الحساب، حيث أنه يجد الشخص رسالة تفيد على حسابه بإرسال صورة هويته الشخصية، ثم تأتي رسالة نصها: (قد تستغرق مراجعة معلوماتك وقتاً أطول من المعتاد، شكراً على إرسال معلوماتك،لقد أستلمنا المعلومات التي أرسلتها، لايتوفر لدينا في الوقت الحالي سوى عدد قليل من الأشخاص المتاحين لمراجعة المعلومات بسبب الجائحة لذا قد تستغرق مراجعة معلوماتك وقتاً أطول من المعتاد)، وتأخذ المراجعة وقتاً طويل في المراجعة، وهناك بعض الطرق للمتابعة مع دعم الفيس بوك سنذكرها.

حل مشكلة تعطيل حساب فيس بوك عبر ايميل دعم الفيس بوك 2021

بعد أن قام الجميع بتجربة جميع الروابط المتاحة لاسترجاع تعطيل حساب الفيس بوك بسبب الانتهاك الاحترازي، هناك بعض الإيميلات الالكترونية التي يمكن للشخص التواصل مع دعم الفيس بوك من خلالها، حيث أنه تقوم بنسخ الايميل وتقوم بإرسال رسالة إلى الدعم من بريدك الالكتروني، ويفضل أن تكون الرسالة من الايميل المربوط بحسابك المعطل على الفيس بوك، وتقوم بإرسال معلومات كافية لهم في الرسالة على الايميل، مثل ذكر اسمك وسنك وعنوانك، وإرسال صورة الهوية من الجهتين، ويفضل إرسال صورة أخرى بها صورة لك وأنت تحمل البطاقة، وتقوم بوصف مشكلتك أو سبب تعطيل حسابك، واكتب رقم هاتفك، ثم قم بإرسال الرسالة إلى أحد هذه الايميلات الالكترونية أو قم بإرسالها إلى جميع الايملات:

استعادة حساب فيس بوك معطل عن طريق الخطأ من خلال روابط المساعدة

يمكنك أيضا استرجاع حساب فيس بوك معطل عن طريق الخطأ ببعض الروابط التي تقدمها شركة فيس بوك في المساعدة: