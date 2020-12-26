نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة تحميل لعبة فورت نايت على جميع الأجهزة أحد إصدار 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة طرق تحميل لعبة فورت نايت تعد Fort Knight حاليًا واحدة من أكثر الألعاب شعبية ويفضلها العديد من اللاعبين. لحسن الحظ، يمكن تنزيل ألعاب Fortnite على الهواتف المحمولة منها أجهزة تليفونات أيفون أو الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد وأجهزة الكمبيوتر، ويمكن استخدامها وبعض الألعاب فقط على منصات معينة (مثل الألعاب المنزلية) وليس لدى الجميع.
تنزيل لعبة فورت نايت
لعبة فورت نايت 2021 في معظم الأوقات تتطلب سياسات شركات إنتاج وتوزيع ألعاب الفيديو أن تكون الألعاب متاحة لمنصات مختلفة، ولكن في كثير من الحالات ستفعل ذلك بشكل تدريجي، وأولًا على منصات محددة قبل البدء في إتاحتها لمنصات وأجهزة أخرى، وسوف نقوم اليوم بتوفيرها حصريًا نعم، حيث يمكنك تنزيل لعبة “Fortnite” على هاتفك وجهاز الكمبيوتر مجانًا، ونحن نتحدث عن لعبة فورت نايت “Fortnite” الشهيرة التي يبحث عنها الجميع الآن.
لعبة فورت نايت 2020
متطلبات تشغيل لعبة فورت نايت Fortnite Battle Royale على جهاز الكمبيوتر الخاص بك:
- تحميل فورت نايت قدرة الرسومات: Nvidia GTX 660 أو DX11 GPU المكافئ لـ .AMD Radeon HD 7870
- تحتاج علبة فورت نايت إلى حجم ذاكرة الفيديو: 2 جيجا بايت.
- تحتاج لعبة فورت نايت سرعة المعالج ونوعه: Core i5 بسرعة 2.8 جيجاهرتز.
- حجم الذاكرة: 8 جيجا بايت رام.
- نظام التشغيل Windows: Windows 7/8/10 64 بت.
- Mac: Mac OSX Sierra (10.13.6+)
- الحد الأدنى من المتطلبات للعب Fortnite Battle Royale على جهاز الكمبيوتر
- تحتاج لعبة فورت نايت إلى سرعة المعالج ونوعه: Core i3 2.4 جيجا هرتز
تحميل فورت نايت Fortnite
وهناك متطلبات أخرى يجب ان تكون في جهاز الكمبيوتر الخاص بك لكي تستطيع تحميل لعبة فورت نايت 2020.
- تحميل فورت نايت وظيفة الرسومات: Intel HD 4000 على الكمبيوتر الشخصي أو Intel Iris Pro 5200 على Mac
- نظام التشغيل Windows: Windows 7/8/10 64 بت
- تحتاج لعبة فورت نايت إلى حجم الذاكرة: 4 جيجا بايت رام
- متطلبات تشغيل لعبة Fortnite على Android
- نظام أندرويد 5.0 وما فوق.
- Adreno 530 GP أو أفضل.
- أو Mali G71 MP12 و Mali G72 MP 12 معالج رسومي أو أفضل.
- تحتاج لعبة فورت نايت إلى حجم ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجا بايت وما فوق.
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