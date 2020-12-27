نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثغرات برنامج الواتس اب علي الجوال والواتس ويب وطريقة حماية الواتس بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج واتس واب علي الجوال ، مؤخرا تم تحديث برنامج الواتس اب فدائما يحدث التحديثات المختصة بالواتس اب منذ أن اشترته شركة فيسبوك، برنامج واتساب هو من افضل برامج المحادثة الكتابية والصوتية ولكنه في بعض الأحيان أو الأغلب لا يدعم المكالمة الفيديو ولكن بعض الناس تعمل عندهم خاصية مكالمة الفيديو علي الواتس اب من خلال ان يكون شخص متصل بالأنترنت المنزلي والأخر باقة هاتف جوال هائي فأحيانا تعمل تلك الطريقة ولكن هناك سياسات لبعض البلدان بعد تواصل الواتساب مكالمة الفيديو فمن خلاله يمكن التسجيل الصوتي وإرسال الصور والفيديو وعمل حالات للواتس اب صور وفيديوهات متنوعة، فاصبح برنامج الواتس اب من اشهر برامج التواصل الاجتماعي علي الإطلاق من خلال تسجيل رقم الهاتف وتثبيت البرنامج علي هاتفك .

طريقة تثبيت برنامج الواتس اب علي الهاتف .

لتثبيت برنامج الواتس اب علي الهاتف، اولا تحديد نوع الهاتف اذا كان الهاتف i phone فيمكنك الدخول علي نظام اب ستور وتحميل برنامج الواتس آب whats app، بأحدث أصدار للهاتف ليتوافق مع نظام تشغيل الايفون، أما إذا كان هاتفك سامسونج او اوبو اي اي ماركة أخزي غير الايفون فيمكنك تحميل البرنامج من جوجل بلاي لتحميل وتحديث أنظمة وبرامج الجوال،عند تحميل البرنامج علي الهاتف يمكنك إدخال رقم هاتفك بكود الدولة التي تعيش بها ثم يتمكن الواتس اب من معرفة صحه الرقم الخاص بك من خلال مكالمه وهميه يتم من خلالها تفعيل البرنامج سيتم دمج جميع جهات الاتصال لديك إلي برنامج الواتس آب ويمكنك عمل بحث لأي جهه اتصال مسجلة لديك وعمل محادثة بينكم .

ثغرات برنامج الواتس آب whats app

حيث انه قد ظهر مؤخرا ثغر قد اشتكي منها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ثغرة فك الحظر، فتفاجئ العديد من مستخدمي برنامج الواتساب انه تم إزالة فك الحظر عن بعض المستخدمين الذين قد تم وضعهم من قبل في قائمة الحضر للمكالمات من خلال برنامج الواتس اب، فتلك الثغرة لم تتيح فقط للذين تم إزالة فك حظرهم بالتحدث بالرسائل بل يمكن أيضأ إن يري حالات الشخص وتفاصيل ومعلومات الملف الشخصي له علي الواتساب .

ثغرة تجسس علي الشات واتش chat watch ، وللأسف فإن تلك الخاصية تعتبر الأكثر خطرا لإنها برنامج يحمله بعض الأشخاص ويتمكن من مراقبه أخبار الآخرين ومعرفة ما يكتبونه وحتي إن كان هؤلاء الأشخاص يستخدمون جميع انظمه الأمان وتلك الخاصية او التطبيق يسمح بالتجسس علي أنظمة الاندرويد، و ios

رسالة إيقاف تطبيق الواتساب ، هناك بعض الأشخاص الذين يرسلون رسالة محتواه انهم سيوقفون التطبيق مدة زمنية معينه وبالعل يتم إيقاف التطبيق ويتحكمون بتعطيل تطبيق الواتساب وذلك من خلال انك ضغطت علي تلك الرسالة أو الرابط المرسل في تلك الرسالة فيتمكن من اختراق التطبيق .