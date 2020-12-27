نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية Ksa sport 1 2 3 4 hd على عرب سات ونايلسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والبحث يتزايد كل بداية الأسبوع وذلك لان عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية سيكونوا على موعد مع جولة جديدة من الدوري السعودي للمحترفين الذي يعتبر الدوري العربي الأقوى والأكثر ندية ويعتبر من أفضل الدوريات آسيويا وعالميا، وفازت عدة فرق فيه بدوري أبطال آسيا وهذا إنجاز صعب جدا في ظل تألق الأندية اليابانية والكورية والصينية، وبما أن البحث متزايد عليه بشكل يومي من طرف الكثيرين فإنه من دواعي سرورنا أن نقدم لهم تردد قناة السعودية الرياضية وبجودة عالية للاستمتاع بمشاهدة أفضل المباريات بين أقوى الفرق السعودية.

السعودية الرياضية

نقدم لكم نبذة تعريفية بالقنوات حيث تم إطلاق أول بث لها في السادس عشر من شهر رجب من العام 1423 وكانت في البداية تنقل الدوري السعودي بالتقاسم مع قناة ام بي سي برو السعودية أيضا، مقر هذه القنوات يقع في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وهي مملوكة للمملكة، وتعرف القناة بتميزها ومجانيتها وطاقمها الصحفي المتميز جدا كما أنها تنقل الكثير من الأحداث الرياضية وهذا الأمر هو ما جعل القناة تصل إلى هذه المرحلة الكبيرة جدا إذا ما تمت مقارنتها ببقية القنوات الرياضية العربية وهي تسير في الطريق الصحيح حيث بدأت منذ السنوات الثلاث الأخيرة الدخول على خط المنافسة للحصول على حقوق بث أقوى الدوريات الأوروبية.

تردد قناة السعودية الرياضية HD

القمر: عرب سات

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التصحيح: ¾

نايل سات

التردد 12149

الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

التصحيح ¾

ما تعرضه القناة

أهم ما تنقله قناة السعودية الرياضية هو الدوري السعودي الذي له مناصرون ومتابعون كثيرون في المملكة ويفضلون مبارياته على أقوى المباريات العالمية، كما أن القناة أيضا حصلت على حقوق بث السوبر الإسباني الذي يعتبر من البطولات الأوروبية المهمة جدا خصوصا في نسخته الحالية التي اصبح من المقرر أن يكون هناك أربع فرق تنافس للحصول على البطولة، وقد تم إطلاق هذه النسخة في العام الماضي، القناة لاتكتفي بهذا بل أنها أيضا حصلت على حقوق بث كأس ملك اسبانيا وهي البطولة الثانية في اسبانيا بعد الدوري وتعتبر من أفضل وأكثر البطولات الاوروبية مشاهدة، ويمكن متابعة بعد ضبط تردد قناة السعودية الرياضية على الاقمار الصناعية.

ما تتميز به القناة

للقناة عدد كبير من المميزات التي لا يمكن حصرها في هذا المقال لكن سأعرفكم على أهم تلك المميزات التي جعلت للقناة جمهورا كبيرا في مختلف أنحاء العالم ، أهم من ما تتميز به هذه القناة عن الكثير من القنوات الرياضية الأخرى في جميع أنحاء العالم هو كونها مجانية حيث تعرض السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا مجانا وهذا أمر نادر بين القنوات الرياضية الآن في مختلف العالم، القناة تميزت ببثها بجودة فائقة الوضوح وهذا مما لانجده عند كل قناة وذلك لأن إدارة هذه القنوات تحرص على مواكبة أحدث التقنيات الحديثة في مجال البث، وهذا كان دافعا كبيرا لأن نشاهد البحث عن تردد قناة السعودية الرياضية في تزايد مستمر.

برامج القناة والبطولات التي تعرضها

تعرض القناة عددا كبيرا من البرامج والبطولات وفي كل شهر تقريبا يضاف برنامج جديد إلى قائمة برامج القناة ودائما ما تستضيف ابرز المحللين الرياضيين في العالم العربي وهذه بعض البطولات والبرامج:

دوري المحترفين السعودي.

كأس السوبر السعودي.

دوري الدرجة الأولى السعودي.

كأس الخليج العربي.

البطولة الرمضانية.

سباقات الخيل.

برنامج مشواري ويقدمه الإعلامي الشهير ماجد التويجري.

برنامج صباح وهو من تقديم مصطفى عباس.

برنامج ارسال ويقدمه الإعلاميان صالح العنزي وبندر الشهري، وبهذا نكون قدمنا لكم تردد قناة السعودية الرياضية.