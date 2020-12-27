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عمر شويل - جدة تمديد صلاحية شريحة سوا بدون شحن، توفر شركة سوا السعودية العديد من الخدمات لعملائها، حيث توفر خدمة تمديد مدة استمرار صلاحية الشريحة، لذا يتسائل جميع العملاء عن طريقة تمديد صلاحية الشريحة الخاصة بشركة سوا دون القيام بعملية شحن الرصيد، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوضح لكم كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، تابعونا.

تمديد صلاحية شريحة سوا بدون شحن

وافقت شركة سوا على فكرة تمديد مدة صلاحية الشريحة بدون شحن الرصيد، كما أنها وافقت على إعادة تنشيط بطاقات الدفع الخاصة بالشركة، وبطاقات إعادة الشحن، وجاءت هذه القرارات بعد الموافقة بعد الاطلاع على ما ورد في نظم المعلومات والاتصالات الحديثة في الفصل السابع من اللائحة التنفيذية، وبحسب ما جاء في بيان شركة الاتصالات السعودية رقم ٦٠٩ الصادر بتاريخ ١٤٢٦، وكانت هذا البيان يقر بمرافقة الشركة على تمديد فترة الصلاحية.

مواد تمديد مدة صلاحية شريحة سوا

المادة الأولى: أقرت بالموافقة على تمديد مدة صلاحية الشريحة وبطاقات الدفع الخاصة بشركة سوا وبطاقات إعادة الشحن.

المادة الثانية: التزام الشركة بتعديل الأحكام ونشرها وفقا للمادة ال٤٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.

المادة الثالثة: يختص هذا القرار بالشركة السعودية للاتصالات وكافة الجهات المعنية التي تعمل بمقتضى تلك القرارات.

طريقة تمديد صلاحية شريحة سوا

يمكن تمديد مدة شريحة سوا فى كل مرة يقوم فيها العميل بإجراء عملية غير مجانية مثل إرسال رسالة أو إجراء مكالمة أو شحن رصيد، أو الاشتراك في خدمات الشريحة، وتعطي الشركة فترة سماح ٩٠ يومًا كحد أقصى للرصيد، أما الشريحة تعطى فترة سماح ٣٦٠ يومًا.



شروط وأحكام رصيد وصلاحية شريحة سوا

تم وضع عدة شروط من قبل برصيد وصلاحية شريحة الدفع من قبل شركة سوا، وتلك الشروط هي:

أن تعمل الشريحة لمدة لا تقل عن ٩٠ يوما من تاريخ التفعيل إذا لم يتم القيام بعملية غير مجانية.

إذا لم يتم القيام بنشاط غير مجاني لمدة ٣٦٠ يومًا سوف يتم إيقاف الشريحة.

يمكن تحويل الرصيد أو استنفاذه كاملا من خلال القيام ببعض العمليات مثل(إلغاء الشريحة، نقل ملكية الشريحة، التحويل الى مشغل آخر).

طريقة شحن شريحة سوا بدون رقم الهوية

صرحت شركة سوا من خلال بيان لها أنه يمكن إعادة شحن رصيد الشريحة دون استخدام رقم الهوية، وأوضحت الشركة العديد من الطرق التي يمكن للعميل أن يقوم بها العميل بالطريقة التى تتناسب معه وذلك عن طريق ما يلي: