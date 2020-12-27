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عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجاناً 2021 بأربع طرق، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الطرق التي تمنحك العديد من جواهر فري فاير بدون مقابل من خلال قنوات اليوتيوب والتي ذكرت أنها تعطي المستخدم جواهر فري فاير مجانا والتي تصل إعدادها إلي (9999,9999) جوهره ولكن ننصحكم بتجنب هذه القنوات لأنها غير صادقة تماماً ولا تستطيع مطلقاً أنه تمنحك كل هذه الجواهر باي وسيلة من الوسائل سواء كانت شرعية أو غير شرعية، لذا وجب علينا التنبيه علي ذلك قبل أن نبدأ في رصد الأربع طرق التي تمنحك جواهر فري فاير مجانا.

جواهر فري فاير free fire مجاناً

حيث تعد الطريقة الأساسية لشحن جميع جواهر فري فاير هي الطريقة المدفوعة ولكل هل يوجد طريقة للحصول علي جواهر فري فاير مجاني ؟الإجابة هنا نعم يمكنك الحصول علي جواهر فري فاير مجاناً، لذا كان هذا محور حديثنا في هذا المقال والذي سنقدم إليكم فيه الطرق المميزة للحصول على جواهر فري فاير، ولكن قبل أن نبدأ في التطرق إلي طرق شحن جواهر فري فاير بالطرق المجانية وجب علينا أن نوضح إلي الذين لا يعرفون كيفية تحميل لعبة فري فاير وطريقة اللعب والتي جاءت كالتالي:

يجب في البداية القيام بالبحث علي محرك جوجل عن Garena free fire، ثم القيام بتنزيل bluestacks ثم القيام بتثبيت اللعبة علي جهاز الكمبيوتر. القيام بتسجيل البيانات اللازمة للدخول في تحميل وتنزيل اللعبة. القيام بالبحث عن جواهر فري فاير والذي تجده في الزاوية العليا للشريط الأساسي أعلي. القيام بالضغط لتثبيت جواهر فري فاير.

بعد الإنتهاء من تثبيت لعبة فري فاير علي جهازك الكمبيوتر تأتي خطوة كيفية لعب لعبة فري فاير، حيث يمكنك عزيزي القارئ لعب لعبة فري فاير بلوحة مفاتيح الكمبيوتر من خلال إتباع الاتجاهات التالية:

الضغط علي حرف D في حالة كنت ترغب الإتجاه جهة اليمين move right.

الضغط علي حرف S في حالة كنت ترغب في الاتجاه الخلفي Move backword.

الضغط علي حرف C إذا كنت ترغب في الجلوس Crouch.

الضغط على حرف Z إذا كنت ترغب في الزحف prane.

الضغط علي حرف A إذا كنت ترغب في الاتجاه للخلف.

الضغط على المسطرة إذا كنت ترغب في القفز.

تعد أهم طرق شحن مجانية لجواهر فري فاير من خلال بطاقات جوجل بلاي ولكن هل جوجل بلاي تعطيك جواهر فري فاير مجانا؟ إذا ما هي الخدمة التي اقدمها لأجل الحصول علي جواهر فري فاير مجاني، هذا هو السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرون نظراً لعدم تقديم أي خدمة في أي مجال دون مقابل، حقيقتا هذا السؤال جيد ولكن دعونا نشرح لكم آلية الحصول علي جواهر فري فاير بدون مقابل في الفقرة التالية.

يمكنك جوجل بلاي من الحصول علي جواهر فري فاير مجاني في مقابل تقديم خدمة لجوجل بلاي وتكمن هذه الخدمة في التالي (تحميل ألعاب من متجر بلاي، التصويت علي استطلاعات الرأي أو مشاهدة بعض الفيديوهات)، ولكن بعض انتشار الأكاذيب خلال الفترة الماضية حول مصداقية المواقع الإلكترونية أو البرامج كيف أعرف أن هذا التطبيق أو الموقع صادق يمكنك من خلال متابعة اعداد عمليات التحميل الموجود في صفحة جوجل بلاي وفي الفقرات التالية سنوضح إليكم بالتفصيل طرق الحصول على جواهر فري فاير.

يبحث عنها الكثيرون في الوطن العربي من محبي الألعاب الإلكترونية الحديثة حيث خصلة لعبة فري فاير علي اهتمام الصغير والكبير نظرا لما فيها من مغامرات ممتعة، حيث يتمكن المحبين لهذه اللعبة تحميلها مجاناً، حيث تجاوز أعداد ممن قاموا بتحميل هذه اللعبة المليار، حيث يمكنك تحميلها بكل سهولة من خلال بلاي ستور أو ابل ستور، دور قصة هذه اللعبة فري فاير free fire حول الألعاب القتالية ويفوز بها من يصل إلي البقاء حيث تقوم في صراع مع أكثر من 50 لاعب أو أكثر علي جزيرة، وتقوم بالبحث على الأسلحة حتي تصارع من أجل البقاء، لذا نوضح لكم اربع طرق عبر موقع ثقفني تمكنك من شحن جواهر فري فاير free fire.

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجاناً 2021 بأربع طرق

يبحث الذي يمارسون لعبة فري فاير دائما على المجوهرات من أجل شراء الأسلحة والملابس من أجل المقاومة حتي النهاية والفوز باللعب ولكن يجد الكثير من المستخدمين صعوبة في الحصول على المجوهرات لذا نقدم لكم بخطوات بسيطة طريقة شحن جواهر فري فاير بالطرق المجانية والمدفوعة والتي تتجاوز الأربع طرق.



الطريقة الأولي: يمكنك شحن الجواهر من خلال الفيزا والذي يجب أن لا يقل عن عن 10 ريال سعودي.

الطريقة الثانية: يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال الاتصال بالرقم التالي (555) ومن ثم يجب عليك إتباع التعليمات، حيث يتطلب منك الضغط علي رقم (1) ثم يقوم بطلب تسجيل كود اللعبة والذي يتكون من مجموعة من الأرقام تتجاوز 14 رقم ثم الضغط علي (9*) بعد الانتهاء من تسجيل الخطوات التالية تتمكن من الحصول علي جواهر فري فاير.

الطريقة الثالثة: تتمكن من شحن جواهر فري فاير عبر إرسال رسالة قصيرة إلي رقم (555) موضح بها كود اللعبة ثم الذهاب إلي اللعبة وتحديد المجوهرات التي ترغب في بشرائها.

الطريقة الرابعة شحن جواهر فري فاير مجاناً

تزايدت عمليات البحث حول طرق شحن جواهر فري فاير مجاناً وكان من أهم الطرق التي تداولها الكثيرون هي تغيير حساب المتجر والتي جاءت كالتالي:

يقوم المستخدمين بتغيير الحساب الخاص بهم في متجر جوجل إلي حساب أمريكي.

بعدها يتم الحصول على نقاط مع كل عملية تنزيل في التطبيقات من خلال الضغط على تثبيت ثم بعد ذلك تقوم بإلغاء التثبيت.

كل ما عليك هو تحويل الرصيد من خلال بطاقة المتجر واختيار العرض الذي يخص جواهر فري فاير.

ثم القيام بالضغط على هذه الجواهر من خلال الرصيد الخاص بالمستخدم في جوجل بلاي.

خطوات تغير الحساب الخاص بك إلي حساب أمريكي

الخطوة الأولي: تقوم بالدخول علي المتجر ستجد اعلي الشاشة الرئيسية علامة عبارة عن (ثلاث نقاط) تقوم بالضغط عليها. الخطوة الثانية: الانتقال إلي طرق الدفع المتاحة أمامك. الخطوة الثالثة: الضغط علي رمز (جوجل كروم). الخطوة الرابعة: الدخول إلي الإعدادات. الخطوة الخامسة: تغير الدولة إلي أمريكا. الخطوة الأخيرة: تقوم بالضغط حفظ.

إذا واجتك صعوبة في تحويل الحساب إلي أمريكي يمكنك من خلال الرابط التالي إتمام عملية تحويل سوق بلاي إلى أمريكي في اقل من 30 ثانية.

كيفية شحن جواهر فري فاير باستخدام المواقع

كيف تشحن جواهر فري فاير من خلال رابط Free fire حيث يوجد عشرات المواقع الإلكترونية التي تمكنك من شحن جواهر فري فاير مجانا ومن بين هذه المواقع موقع شحن جواهر فري شحن فاير وذلك من خلال القيام ببعض المهام مثل مشاهدة فيديوهات أو تحميل تطبيقات أو ما شابه ذلك بشرط أن يقوم المستخدم بالتسجيل بالموقع، حيث يتم حصولك على بعض النقاط التي يمكنك استبدالها بالجواهر بكل سهولة.

كيفية تحميل لعبة فري فاير علي الكمبيوتر

يستطيع اللاعبون تحميل لعبة فري فاير على الحاسوب النقر علي علي الايقونة المكتوب عليها (قم بتنزل Garena Free Fire علي جهاز الكمبيوتر) يتم بعدها بلحظات بسيطة تحميل اللعبة علي جهاز الكمبيوتر، يتوجب عليك بعد انتهاء التحميل القيام بالضغط علي أيفونه التثبيت الآن يستغرق وقت تثبيت فري فاير تقريبا 60 ثانية.

نوجه عناية السادة القراء في حالة وجود أي استفسارات أو تساؤلات في تحميل الجواهر ننتظر تعليقاتكم للمساعدة في طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجاناً.