نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مواصفات موبايل iPhone SE Plus من ابل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مواصفات موبايل iPhone SE Plus من ابل، أعلنت شركة ابل في اخر مؤتمر لها عن إطلاق هاتفها الجديد “iPhone SE Plus والتي صرحت بمواصفاته التي يتحلي بها وأهم المميزات التي يتمتع بها الهاتف، وتعد شركة أبل هي أحد الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الهواتف وكونها تنفرد بإنتاج هاتف الايفون ان لم تكن هي التي تتربع على عرش كافة شركات انتاج وتصنيع الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى، ولكي نتعرف سويا على اهم مميزات هاتف أبل الجديد “iPhone SE Plus تابع قراءة هذا المقال.

مواصفات هاتف آبل iPhone SE Plus

اما بالنسبة للمواصفات التي أعلنت عنها شركة ابل بخصوص هاتفها iPhone SE Plus حيث أعلنت ان شاشة هاتفها ستكون 5.5 بوصة ومنها اخر بحجم 6.1 بوصة وتبلغ أبعادها 138.5 مم × 67.4 مم × 7.8 مم كما يبلغ وزن الهاتف ما يقارب 205 جم، ودقة شاشتها 750 × 1334 بيكسل وكثافة 327 بيكسل للبوصة الواحدة، وستكون الشاشة من نوع ال سي دي

كما انه لا يحتوي على خاصية بصمة الوجه إلا أنه سيتم استبدالها ببصمة الأصابع والتي سيتم دمجها مع الزر الأيمن في الهاتف، كما أن الهاتف سيعمل بنظام تشغيل iOS 13 ومعالج سداسي النواة 2.65 جيجا كما أنه يحتوي على ذاكرة داخلية 3 جيجا ومساحته التخزينية الداخلية 64 جيجا

ويتميز بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل ومزودة بمستشعر الدقة 2 ميجا بيكسل مع خاصية التكبير الرقمي والفلاش وفيديو عال الجودة، وكذلك كاميرا سيلفي بدقة 7 ميجا بيكسل، أما البطارية فسعتها 2950 أمبير ويدعم الموبايل خاصية الشحن السريع حيث يصل شحنه لنسبة 50% في نصف ساعة فقط.

سعر هاتف ابل الجديد

أما عن السعر فمن المتوقع أن يصل سعره إلى 499 دولار امريكي بالنسبة للنسخة ذات ال64 جيجا أما النسخة ذات 128 جيجا فقد يصل سعرها إلى 550 دولار.