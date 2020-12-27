الهيئة السعودية للفضاء توقع اتفاقية برنامج تنفيذي مع جامعة الفضاء الدولية

وقعت الهيئة السعودية للفضاء اتفاقية برنامج تنفيذي مع جامعة الفضاء الدولية، لتعزيز سبل التعاون في تدريب وتمكين الكوادر الوطنية السعودية في علوم الفضاء، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار وتبادل الخبرات الأكاديمية.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ورئيس الجامعة الدكتور خوان دي دالماو، -عن بُعد- .

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعليم والبحث العلمي على مستوى الدراسات العليا بشكل مشترك، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية للكوادر الوطنية من أجل التكامل في مجالات تنمية رأس المال البشري والاستثمار في البحث والتطوير في مجال الفضاء.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى تعزيز شراكاتها مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوفير الممكنات لإنجازات مستقبلية من شأنها الارتقاء بقطاع الفضاء إلى المعايير العالمية لتضعها ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال.