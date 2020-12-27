فولفو تعلن عن ضمان مدى الحياة على قطع الغيار

أعلنت شركة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لفولفو فى مصر، عن برنامج ضمان جديد يعرض لأول مرة فى مصر لعملاء فولفو لقطع غيار فولفو الأصلية مدى الحياة بتغطية شاملة لجميع عيوب المواد أو الصناعة لقطع الغيار الأصلية التي تم تغييرها داخل مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن من خلال برنامج الضمان لقطع الغيار الجديد، يستطيع العميل أن يتمتع بضمان لا يشمل فقط قطع الغيار، بل يمتد ليشمل المصنعيات، طوال مدة امتلاكه لسيارته فولفو، سواء قديمة أم حديثة.

وأشار البيان إلى أن الضمان الجديد لقطع الغيار يساهم فى الحفاظ على السيارة فى حالة ممتازة طوال الوقت وفى شعور العميل براحة البال وذلك لإعلائه قيم المتانة والأداء والجودة والسلامة مدى الحياة.

وعلق محمد أبو النور، مديرعام فولفو مصربشركة عز العرب للسيارات، قائلاً: "نحن دائماُ فى عز العرب نسعى بكل جهدنا على لنوفر لعملائنا الكرام كافة المزايا والعروض الجديدة، ومن هذا المنطلق نقوم دائماً بدراسة مقترحات عديدة فى هذا الصدد ووجدنا أن هذا البرنامج سيحوذ على رضاء قطاع كبير من العملاء وهو هدفنا الرئيسي فى نهاية الأمر."

يذكر أن برنامج قطع غيار فولفو الأصلية الجديد متوفر فى جميع مراكز خدمة فولفو التابعة لعز العرب للسيارات وكذلك مراكز الخدمة التابعة للموزعين المعتمدين رسلان موتورز جروب ونور الدين الشريف.