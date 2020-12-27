أسعار ستروين 2021 في السوق المحلية

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية، الوكيل الحصرى للعلامة الفرنسية ستروين فى مصر، زيادة أسعار طرازات ستروين بقيمة تتراوح بين 6 و18 ألف جنيه على الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخة منه، أن الزيادة على طراز ستروين سي أليزيه أرتفعت إلى 7 آلاف جنيه وحصلت C3 ايركروس على زيادة بلغت 10 آلاف جنيه.

كما وصلت الزيادة على C5 ايركروس بقيمة تراوحت بين 13 و18 ألف جنيه على مختلف الفئات المطروحة.

وفيما يلي قائمة أسعار طرازات ستروين في السوق المحلي:-