- 1/2
- 2/2
أعلنت الشركة المصرية الأوروبية، الوكيل الحصرى للعلامة الفرنسية ستروين فى مصر، زيادة أسعار طرازات ستروين بقيمة تتراوح بين 6 و18 ألف جنيه على الفئات المطروحة فى السوق المحلية.
وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخة منه، أن الزيادة على طراز ستروين سي أليزيه أرتفعت إلى 7 آلاف جنيه وحصلت C3 ايركروس على زيادة بلغت 10 آلاف جنيه.
كما وصلت الزيادة على C5 ايركروس بقيمة تراوحت بين 13 و18 ألف جنيه على مختلف الفئات المطروحة.
وفيما يلي قائمة أسعار طرازات ستروين في السوق المحلي:-
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار ستروين 2021 في السوق المحلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.