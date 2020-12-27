نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف هواوي huawei nova 8 pro 5g وسعره بالدولار وبمواصفات جديده ومثيره في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هواوي عن إطلاقها لهاتف هواوي huawei nova 8 pro 5g الجديد في الصين والتي أعلنت عنه عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وتوقعت نزول الهاتف في الأسواق العربية مع بداية السنه الجديد 2021، هواوي huawei nova 8 pro 5g يعتبر من اهم الهواتف التي سوف تطلقها هواوي في العام المقبل حيث أن هاتف هواوي huawei nova 8 pro 5g تم تدعيمه بمواصفات مثيره وبمعالج قوي وشاشه افضل وذلك لأداء افضل عند الاستخدام، وسوف نشرح لكم مواصفات الهاتف وسعره وميعاد نزوله بالأسواق العربية.

أعلنت شركه هواوي عن مواصفات ومميزات هاتف هواوي huawei nova 8 pro 5g الجديد والتي سوف نختصرها لكم من خلال النقط الأتية:

أبعاد الهاتف 163.3×74.1×7.9 ملي مع وزن 184 جرام.

الخامة المصنوع منها الهاتف تأتي من الزجاج أما الخلف فريم ألومنيوم.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال حتي الجيل الخامس من نوع نانو.

الهاتف لا يدعم مكان لتركيب كارت ميموري.

الهاتف يدعم شاشه من نوع oled وحجمها 6.72 بوصه وتأتي بدقه 1236×2575 بكسل بجوده fhd مع دعمها لكثافه بكسلات تصل إلي 439 بكسل وتتميز بأبعاد عرض 19.5:9 كما تأتي بثقب مزدوج في اعلي الشاشة كما تأتي منحنيه من الأطراف.

الهاتف يدعم معالج من نوع kirin 985 ثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع mali-g77.

مساحه تخزين الهاتف تأتي بإصدارين وهما 128 جيجا و 256 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10 بواجهه 11.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات تتميز الأولي بدقه 64 بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل مخصصه للعزل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير لماكرو مع دعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي مزدوجه الأولي بدقه 32 ميجا بكسل والثانية بدقه 16 ميجا بكسل.

لا يدعم الهاتف منفذ للسماعات الخارجية.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه اسفل الشاشة مع دعم بصمه الوجه.

الهاتف يدعم بطاريه تأتي بسعة 4000 أمبير كما يدعم أيضا شاحن سريع بقوه 66 وآت.

ألوان الهاتف اللون الأسود واللون الأزرق واللون الأبيض واللون الأخضر.

سعر هواوي huawei nova 8 pro 5g

أعلنت شركه شاومي عن سعر هاتف هواوي huawei nova 8 pro 5g الجديد التي أصدرته به في الخارج والذي يختلف باختلاف مساحه التخزين وهي: