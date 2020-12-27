نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Huawei Mate Xs القابل للطي ومميزاته وعيوبه وسعره في الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف Huawei Mate Xs من الهواتف الحديثة التي أطلقتها شركة هواوي وهو من الهواتف المميزة والقابلة للطي، يتميز بأحدث نظام تشغيل وهو يحتوي ايضاً على ذاكرة تخزين كبيرة بالإضافة إلي إمكانية وضع كارت ميموري، ويتميز الهاتف بمعالج ثماني النواة وتأتي الشاشة بمقاس 8 إنش لذلك يحصل على شبه كبير من التابلت، وكل هذه المميزات التي يتميز بها تجعله ذو مكانة قيمة بين منافسيه من الهواتف الحديثة الأخرى، وهيا بنا نتعرف على مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Huawei Mate Xs وسعره في بعض الدول التي يتوفر بها.

مواصفات هاتف Huawei Mate Xs

يحتوي هاتف Huawei Mate Xs على مواصفات عديدة تميزه عن الهواتف الاخرى الحديثة وهي كالتالي:

تكون أبعاد الهاتف 161.3 فـ 146.2 فـ 5.4 مم في حالة عدم الطي، أو 161.3 فـ 78.5 فـ 11 مم بعد الطي. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Hisilicon Kirin 990 5G ثماني النواة مع معالج رسومي من نوع Mali-G76 MP16. تبلغ سعة بطاريته 4500 ملي أمبير. يدعم تركيب ذاكرة خارجية وهو الكارت الميموري بمساحة تصل إلى 256 جيجا بايت. الهاتف يتميز بالشحن السريع بقدرة 55 واط. لا يدعم بنظام الراديو. يحتوي الهاتف على منفذين منها شرائح الاتصال أو كارت الميموري من الحجم نانو Hybrid dual SIM. تأتي الشاشة من النوع OLED بمساحة 8.0 إنش بدقة عرض 2480 فـ 2200 بكسل وهي شاشة قابلة للطي وتتميز باللمس المتعدد، وفي حالة الطي تظهر شاشة نوعها Amoled بمقاس 6.6 بوصة وتأتي بدقة 2480 فـ 1148 بكسل، كما تدعم أبعاد العرض بنسبة 19.5:9. ويأتي الهاتف بوزن 300 جرام. يتم صنع الهاتف من واجهة من البلاستيك مع إطار وظهر من الألومنيوم. يدعم الهاتف NFC ومنفذ الأشعة تحت الحمراء الذي يمكّن الهاتف من التحكم في العديد من الأجهزة الكهربائية عن بُعد. يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بسعة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.7 (وايد)، وتأتي الكاميرا الثانية بسعة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4 (تيلي فوتو)، وتأتي الكاميرا الثالثة بسعة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2 (الترا وايد)، وتأتي الكاميرا الرابعة TOF 3D، والتي تُستخدم في عمل العزل والتقاط البورتريه وتمتلك فلاش ليد مزدوج. يدعم الهاتف ذاكرة بمساحة 512 جيجا بايت. ويأتي الهاتف بمدخل الشحن النوع USB Type-C ذي الجهتين. يمتلك الهاتف سماعات خارجية تعمل على تكبير الصوت. يدعم الهاتف واي فاي دايركت على جميع الترددات المتاحة، ويمكن إنشاء نقطة اتصال HotSpot يدعم أيضاً بلوتوث. يحتوي على نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS، مع dual-band A-GPS، و Glonass، و BDS، و Galileo، و QZSS. يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع، والتقارب، والجايرو، والبوصلة، والباروميتر والضغط الجوي. يتوفر هذا الهاتف باللون الأزرق.

عيوب هذا الهاتف

يوجد بهذا الهاتف مجموعة من العيوب التي تجعل بعض الناس لا تأخذ القرار النهائي في شرائه وهذه العيوب هي:

سعر الهاتف مرتفع نسبيًا. لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي. غير مزود الهاتف بمدخل منفصل لإضافة السماعات. الهاتف غير مقاوم للمياه أو الأتربة. يدعم إضافة الكارت في مدخل الشرائح، كما أنه يدعم فقط النوع نانو في مدخل الشرائح.

مميزات الهاتف

يتميز بعدة أشياء تجعله ذات قيمة بين منافسيه من الهواتف الحديثة الأخرى وهي:

يتم استخدام الكاميرات في التقاط الصور الخلفية أو التقاط صور السيلفي وذلك لانه يتميز بإمكانية طي الهاتف. يدعم الاتصال بشبكات المحمول من الجيل الرابع والجيل الخامس. يتصل بالانترنت من خلال الشرائح بسرعات الـ 2G، والـ 3G، والـ 4G، والـ 5G. يتم استخدام الكاميرا الخلفية في التقاط صور السيلفي.

أسعار الهاتف في بعض الدول

يتم عرض الهاتف بعدة أسعار مختلفة في السعودية والإمارات ومصر وسوف نعرضها الآن وهي: