نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير هام لمستخدمي فيس بوك من رسالة احتيال على ماسنجر وكيفية اختراق حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجت إدارة تطبيق الفيسبوك بعد التحديثات الأخيرة تحذيرات لكافة مستخدمي التطبيق، حيث أوضحت أنه من المحتمل عودة الاحتيال على مسنجر بطريقة غير مباشرة ليتمكن من الدخول إلى الحساب، حيث تبدأ عملية الاحتيال من خلال إرسال رسالة لافتة للنظر للضحية تحتوي على سؤال “هل أنت موجود في هذا الفيديو؟”، وإذا وصلت رسالة مباشرة عبر فيسبوك ماسنجر تسألك: هل أنت موجود في هذا الفيديو فأنت بحاجة إلى أن تكون في حالة تأهب، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعي هذا المقال كيفية تجنب خطة الاحتيال هذه.

خطة الاحتيال :

تعد رسالة الاحتيال فريدة من نوعها متابعة وفقاً الخطة الجديدة حيث تعد هذه الخطة متقنة بدراسة جيدة، حيث عادت إلى الظهور في الفترة الأخيرة بهدف اختراق الحسابات على تطبيق الفيسبوك، ومن الجدير بالذكر أن شركة الأمان “سوفوز” أوضحت أن عملية الاحتيال الأخيرة هذه مصممة لسرقة اسم المستخدم وكلمة السر أو كلمة المرور الخاصين بك لاستخدامهما في اختراق الحساب وإجراء عمليات احتيال أكبر عبر ذلك، وتبدأ عملية الاحتيال عندما يتلقى مستخدم فيسبوك رسالة مباشرة من أحد أصدقائه على فيس بوك ماسنجر الرسالة تسأل الضحية :هل أنت في هذا الفيديو ؟

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة أوضحت أن مضمون الرسالة جاء يشمل فيديو يتم الدخول عليه مباشرة لمشاهدة ومعرفة الأشخاص الضحية، فعند الضغط عليه يتم تشغيله والانتقال إلى صفحة ويب مزيفة تشبه صفحة تسجيل الدخول إلى فيس بوك، وبمجرد إدخال الضحية تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة به فسيتم تسليم هذه المعلومات الحساسة إلى المحتالين عبر الإنترنت، لن يمنح هذا المحتال حق الوصول إلى حساب فيسبوك الخاص بالضحية فحسب بل سيسمح لهم أيضاً بمواصلة نشر عملية الاحتيال عن طريق إرسال نفس الرسالة إلى أي جهات الاتصال في ملف تعريف الضحية وفق ما أوردت بعض الصحف المتخصصة في المعلوماتية الإلكترونية، وقد حذرت الجهات المتخصصة في حماية المعلومات من ابتكار المحتالين لحيل مختلفة في كيفية سرقة حسابات بعض مستخدمي الفيسبوك والاستيلاء على حساباتهم وكشف أسرارهم لمساومتهم وابتزاز أموالهم وإلا سوف ينشرون أسرارهم في الحسابات المختلفة والتي ستؤثر على صاحب الحساب.

كيفية تجنب طرق الاحتيال :