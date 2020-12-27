نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال هواوي ميت 40 برو العملاق الجديد بالسعودية والدول العربية ومواصفاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي ميت 40 برو من الهواتف العملاقة التي تم طرحها بالأسواق مؤخراً، , وهو أحد سلسلة الهواتف الجديدة التي قامت شركة هواوي بتصنيعها وتشمل هاتف Huawei Mate 40، وجوال Huawei Mate 40 Pro Plus، وجاءت هذه الهواتف لتكمل مسيرة نجاح جوالات Huawei Mate 30، التي حققت نجاحات كبيرة وإيرادات عالية عند نزولها للأسواق، ويأتي هاتف Huawei Mate 40 Pro بالعديد من المزايا والمواصفات الكبيرة، حيث يأتي الجوال مدعوم بتشغيل شبكات الجيل الخامس، ويأتي بشاشة أكبر، ويعتبر تطوير للإصدار السابق Huawei Mate 30 Pro، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على مواصفات وعيوب وسعر هواوي ميت 40 برو بالسعودية والوطن العربي.

مواصفات جوال هواوي ميت 40 برو الجديد

يأتي الجوال الجديد Huawei Mate 40 Pro بمواصفات كبيرة وهى كما يلي:-

يأتي الموبايل مدعوم بتركيب شريحتين اتصال من النوع Nano Sim. الهاتف يتميز بالمتانة لأنه يأتي مصنوع من الزجاج، مع وجود إطار جانبي مصنوع من الألمنيوم. يأتي مدعوم بخاصية الاتصال القريب المدى الـ NFC. يبلغ وزنه 212 جرام، وأبعاده 162.9*75.5*9.1 ملم. الهاتف يدعم تشغيل جميع أنواع الشبكات من الجيل الخامس والجيل الرابع والجيل الثالث والجيل الثاني. يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68. الجوال يأتي بإصدارين، الأول يأتي بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، والثاني يأتي بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت. الهاتف يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجية بسعة 256 جيجابايت. يحتوي الجوال على معالج قوي من شركة هواوي من نوع Kirin 9000 5G، ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو، ويأتي بمعالج رسومي من نوع Mali-G78 MP24. يدعم الجوال ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء التصوير أو التحدث. الهاتف يدعم البلوتوث الإصدار الخامس، ويدعم خاصيتي الـ LE وخاصية الـ A2DP. يدعم واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ax، ويدعم الـ Hotspot، ويدعم واي فاي ديركت. يحتوي على سماعات خارجية تدعم صوت ستيريو. الجوال يدعم خاصية الانفرا ريد التي تستخدم في تشغيل الأجهزة الكهربائية. يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال خاصية الـ GPS. يحتوي الموبايل على البصمة التي توجد أسفل الشاشة، ويدعم خاصية الـ Face Unlouk. يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر البوصلة، والتسارع والتقارب، والجيرو سكوب، وحساسية الألوان، والضغط الجوي. يحتوي على USB من النوع الأحدث الـ Type C. سعة بطارية الجوال 4400 مللي أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 66 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 وات. الجوال يعمل باند رويد 10، مع وجود واجهة المستخدم من نوع الـ EMUI 11، والهاتف لا يدعم خدمات جوجل. يأتي الموبايل باللون الأبيض والأصفر والفضي والأسود والأخضر.

مواصفات شاشة Huawei Mate 40 Pro

تأتي شاشة هواوي ميت 40 برو بالعديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-

شاشة الهاتف تأتي بشكل الثقب المزدوج مع وجود انحناء في أطراف الشاشة.

شاشة الجوال من النوع OLED، ومساحتها 6.76 بوصة.

دقة الشاشة 1344*2772 بكسل، ومعدل كثافتها 456 بكسل لكل بوصة.

الشاشة تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 18.5:9.

الشاشة تدعم وضع الـ HDR10، ومعدل تحديثها 90Hz.

مواصفات كاميرات هاتف هواوي ميت 40 برو

يحتوي هاتف Huawei Mate 40 Pro على خمسة كاميرات رائعة، عدد 2 كاميرا أمامية، وعدد 3 كاميرات خلفية مواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الأمامية للجوال مزدوجة، الكاميرا الأولى للهاتف دقتها 13 ميجا بكسل، وتدعم التصوير الواسع، وفتحة عدستها 2.4/F، والكاميرا الثانية للجوال من نوع TOF 3D، وتستخدم في البورتريه والعزل، وفتح الهاتف من خلال خاصية الـ Face Unlock. تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل، وتدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل. الكاميرا الخلفية ثلاثية، دقة الأولى 50 ميجا بكسل، وهى الكاميرا الأساسية، بفتحة عدسة 1.9/F، وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل، وتستخدم في الزووم حتى 5X، بفتحة عدسة 3.4/F، وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثالثة دقتها 20 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F وتستخدم في التصوير الواسع، وتحتوي على فلاش ليد أحادي. تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة الـ 4K، ودقة 2160 بكسل، وتدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل، وتدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل.

عيوب Huawei Mate 40 Pro

هناك بعض العيوب التي يشتمل عليها جوال هواوي ميت 40 برو وهى كما يلي:-

الهاتف لا يدعم خدمات جوجل، ولكن يستخدم خدمات شركة هواوي .

. الثقب الذي يوجد بالكاميرا الأمامية كبير بعض الشيء.

لا يحتوي الجوال على منفذ 3.5 ملم الخاص بالسماعات الخارجية.

لا يدعم الهاتف التصوير بجودة الـ 8K الموجودة في هاتف Samsung Galaxy S20.

انحناء الشاشة الكبير في الأجانب الذي لا يفضله الكثيرين من المستخدمين.

معدل تحديث الشاشة 90Hz، وهناك هواتف كثيرة منافسة معدل تحديثها 120Hz.

ارتفاع ثمن الجوال بالمقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

سعر هواوي ميت 40 برو

سوف نتعرف على سعر Huawei Mate 40 Pro في السعودية والدول العربية وهى كما يلي:-