نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استعلم عن فواتير الاتصالات السعودية الخاصة بي وكيف اسددها؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فواتير الاتصالات السعودية وطرق السداد، شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الأولى بالسعودية التي تقوم بتشغيل جميع الخدمات السلكية واللاسلكية، وتقوم بتوفير الكثير من الخدمات الأخرى لجميع العملاء حتى توفر عليهم المجهود والوقت الكبير، حيث تقوم بتوفير خدمة سداد فواتير الاتصالات إلكترونيًا عن بعد بدون الحاجة للذهاب للمكتب وسداد الفواتير أو التأخير عن السداد مما يؤدي لقطع الخدمة، وكذلك توفير خدمة الاستعلام عن فواتير الاتصالات إلكترونيًا بكل سهولة وبخطوات بسيطة.

تطبيق Mystc

تطبيق mystc تطبيق سهل الاستخدام أطلقت شركة الاتصالات السعودية ليسهل الوصول للخدمات الفورية، حيث يمكن من خلاله التوصل للكثير من الخدمات التي توفر شركة STC، بدون الحاجة لرقم حساب أو لرقم هوية شخصية، ويتواجد منه نسخة للهاتف الأندرويد والأيفون أيضًا، يتم تسجيل الدخول بالتطبيق للمرة الأولى ومنها يتم تسجيل الفرد به ولا حاجة لرقم الهوية بعد ذلك.

استعلم عن فواتير الاتصالات السعودية

تقدم شركة الاتصالات السعودية تطبيق Mystc حتى يمكن لجميع العملاء استخدام للاستعلام عن فواتير الاتصالات كالتالي:

زيارة منصة mystc أولًا. يتم تسجيل اسم المستخدم وكذلك رقم الهوية وكلمة المرور. ومن ثم الضغط على تبويب دخول. يتم كتابة الرقم المراد الاستعلام عن فواتيره، وبعد ذلك الضغط على الفواتير. يتم الانتظار قليلًا حتى تتمكن المنصة من تحميل فاتورة الاتصال وقيمتها.

كيفية سداد فواتير شركة الاتصالات

هناك طرق كثيرة من خلالها يمكن تسديد فواتير شركة الاتصالات السعودية منها:

سداد فواتير شركة الاتصالات من خلال تطبيق my STC

التوجه إلى موقع my STC وتسجيل الدخول به. يتم كتابة رقم الحساب والضغط على تسديد. ومن ثم الضغط على دفع الآن. يتم تحديد طريقة السداد المناسبة. استكمال الخطوات حتى النهاية.

سداد فواتير شركة الاتصالات من الصراف الآلي

يتم السداد من ماكينة الصراف كالتالي: