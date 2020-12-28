نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2121 tom and jerry على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الآباء يبحثون عن تردد قناة توم وجيري، فهي تُعتبر من أفضل القنوات في عالم الكارتون، فمن منا لا ينجذب لمشاهدة توم وجيري، فما بالك بإنشاء قناة تحمل اسمهما وعرض جميع الحلقات الخاصة بهم، حيث زادت نسبة مشاهديها من قِبل الأطفال لما تحتويه من برامج تعليمية مُفيدة، واهتمام إدارة القناة عدم وجود ألفاظ خارجة ومراعاة تواجد محتوى يُساعد على التربية السوية للأطفال، كذلك لا نغفل عن عرضها للبرامج الترفيهية لرفع روح المُتعة لدى الصغار.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

ازدادت مؤشرات البحث عن تردد هذه القناة، فهي تُعد المُفضلة من قبِل الصغار دوناً عن القنوات الأخرى، لما تعرض من أفلام كارتون، والعديد من البرامج لتنمية مهارات الطفل وأخرى تعليمية لجميع الفئات العمرية، ويوجد أيضا قنوات متخصصة للأطفال مثل قناة سبيس تون، بالإضافة إلى قلة الإعلانات المتواجدة واستمرار عرض القناة على مدار 24 ساعة دون تشويش وبجودة عالية من حيث الصوت والصورة وسوف نتعرف علي تردد القناة الجديد، كما وفرنا من قبل تردد قناة كراميش للأطفال.

برامج قناة توم وجيري الجديدة

تعمل القناة على توفير العديد من البرامج المتنوعة جاهدة في عرض الأفضل منها، وهذا يرجع إلى أنه من الصعب إرضاء الأطفال على عكس الكبار، لذا لا تتوقف عن تجديد جميع برامجها منها ما هو بث مُباشر للتفاعل مع الجمهور الصغير, والآخر مُسجل يحتوي على تعليم الطفل السلوك الحسن والصفات الجيدة.

تردد قناة توم وجيري

تعمل قناة توم وجيري على غرس الحب بالطفل سواء كان للبيئة المُحيطة به أو الأصدقاء وبالتأكيد العائلة وطرق التعامل بالود والبعد عن العنف، حيثُ تحترم القناة المجتمع العربي والالتزام بعاداته دون الخروج عنها، وبعضاّ من أفلامها نجد:

الفيلم الكرتوني توم وجيري.

أفلام كارتون بطوط.

أفلام كارتون ديزني لاند.

طريقة ضبط قناة Tom And Jerry

اختيار زر البحث المتواجد على جهاز الإرسال خاصتك.

يُرجى كتابة التردد، ومن ثم تحديد معدل الترميز وهو 27500.

الآن يُمكنك ضبط تصحيح الخطأ ويليه الاستقطاب (أفقي)

الضغط على كلمة بحث، وانتظار بضع ثوانِ لحين انتهاء التحميل والحصول على القناة.

ونذكر التردد كما يلي: