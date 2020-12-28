تردد قناة الكاس الرياضية 2021 على نايل سات اضبط قنوات alkass sport على جهازك

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عمر شويل - جدة تردد قناة الكاس الرياضية القطرية الجديد 2021 على نايل سات وبقية الأقمار الصناعية، قناة alkass sport هي قناة رياضية قطرية تستطيع من خلالها متابعة مباريات الدوري والكأس في قطر، بالاضافة إلى مباريات عالمية مختارة وعديد من البرامج التحليلية والحوارية المختصة بكرة القدم، حيث تقوم قناة الكاس الرياضية بتقديم تغطية متكاملة للأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتناقش كافة القضايا الرياضية من خلال نخبة من المحللين والمختصين في كرة القدم القطرية والخليجية والعربية بشكل عام، لذا يحرص جماهير ومتابعي الرياضة العربية على ضبط أحدث تردد لقناة الكاس الرياضية القطرية.

تردد قناة الكاس الرياضية القطرية الجديد 2021

نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني التردد الجديد لقناة الكاس الرياضية على جميع الأقمار الصناعية المتاحة، ووفقا لآخر تحديثات القنوات على معظم الأقمار الصناعية فقد تم تغيير تردد قنوات الكاس الرياضية القطرية 2021 على القمر الصناعي نايل سات ليصبح 11919 مع ضبط مُعدل الترميز على 27500 استقطاب أُفقي H، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، أو على 12245 استقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، ويمكنك ضبط ترددها أيضا على 12245 أستقطاب أفقي على قمر عرب سات مع استخدام نفس معامل تصحيح الخطأ.

برامج قناة alkass sport القطرية

تُقدم قناة الكاس الرياضية القطرية عدة برامج حوارية شُغلها الشاغل هو مناقشة القضايا الرياضية الهامة، وذلك عبر نُخبة من أهم المُحللين والمختصين في مجال كرة القدم على الصعيد القطري والعربي، ومن تلك البرامج برنامج المجلس الذي يقدمه خالد جاسم ويقوم بإعداده عبد العزيز البريدة ونايف العنزي كما يقوم بإخراجه عبد الله الرياشي، وبرنامج الحكم المُتخصص في قضايا التحكيم وذلك في وجود نخبة من الحكام الدوليين السابقين ويقوم بتقديم البرنامج بدر بلال، ويقوم الأسعد الزموري بإعداده وشريف خيري بإخراجه.

كما تقدم قناة alkass sport برنامج الحصاد والذي يتناول اهم أحداث الأسبوع المحلية في مختلف الألعاب ومشاركات الفرق القطرية في الخارج، ويقوم بتقديم البرنامج المهدي الراضي ويقوم بإعداده عبد الهادي أبوحمدة ويقوم شريف خيري بإخراجه، وبرنامج الكره العربية والذي يناقش البطولات والمشاركات العربية المختلفة عبر إستضافة مجموعة من المحللين، وهو من أهم البرامج الرياضية العربية التي يحرص الكثير من المشجعين على البحث عن تردد قناة الكاس الرياضية 2021 لمتابعته بشكل خاص، ويقوم بتقديم البرنامج هيكل الشعري ويقوم بوعلام بينو بإعداده وعدنان حجازي بإخراجه.

تقدم قناة الكاس الرياضية أيضا برنامج قبل الجولة الذي يتم إذاعته قبل انطلاق مباراة أو جولة سواء في الدوري أو في دوري أبطال أسيا، عبر الحديث مع مجموعة من المدربين والإعلاميين، ويقوم بتقديم البرنامج خالد القحطاني ويقوم بإعداده فيصل زيدان ويقوم نديم حمدي بإخراجه، وبرنامج 90 دقيقة والذي يختص بمناقشة طرق اللعب المختلفة لفرق دوري نجوم QNB وذلك عن طريق الحديث عن النتائج والإحصائيات، ويقوم بتقديم البرنامج فالح الشمري وهو من إعداد ايمن السيد ومن إخراج محمد عطية، ويمكنك عبر ضبط تردد قنوات الكاس الرياضية الجديد 2021 الاستمتاع بكل تلك البرامج، بالاضافة إلى كثير من المباريات والتحليلات الرياضية المثيرة.