نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هواوي بي 50 الجديد في السعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي بي 50 ، هو أحد الهواتف الجديد لشركة هواوي والذي تقوم بتصنيعه هذه الأيام، والذي من المقرر الإعلان عنه في شهر مارس 2021، والهاتف يأتي ليكمل مسيرة النجاح التي حققها هاتف Huawei P40، وجوال Huawei P40 Pro، وموبايل Huawei P40 Pro Plus، وهدف الشركة من إنتاج هاتف Huawei P50 هو منافسة سلسلة هواتف آبل من نوع iPhone 12، وقالت المصادر التي تعمل داخل الشركة أن العمل في هذه السلسلة من الهواتف بدأ منذ فترة ليست بالقليلة، وتعتبر شركة هواوي من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، وتتميز هواتفها بالمتانة والقوة، وتأتي بشاشات عالية التقنية، وكاميرات غاية في الروعة في الإداء والتصميم، وتحتوي هواتف هواوي على معالجات قوية من نوع Kirin، وسوف نتعرف على مواصفات وسعر الهاتف في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات هواوي بي 50

يحتوي جوال Huawei P50 الجديد على العديد من المواصفات الرائعة وهى كالآتي:-

تبلغ أبعاد الجوال الجديد 148.9*71.1*8.5 ملم. الهاتف مصنوع من زجاج الغوريلا 6 من الأمام، ويأتي بظهر خلفي مصنوع من مادة السيراميك، ويحتوي على إطار جانبي مصنوع من معدن الألمنيوم. يبلغ وزن الموبايل الجديد 185 جرام. يأتي الهاتف باللون الأبيض الجليدي، واللون الفضي، والذهبي، والأزرق البحري، والأزرق، والأسود. معدل تحديث الجوال 90Hz. يأتي الموبايل الجديد بمعالج قوي من شركة هواوي من نوع Kirin 1000، يعمل بتكنولوجيا 7 نانو متر، والمعالج ثماني النواة. يأتي الهاتف بمعالج رسوميات من نوع Mali-G76 MP16. يدعم الجوال تركيب كارت ميموري. يأتي الموبايل بنوعين من حيث حجم الذاكرة العشوائية، النوع الأول يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، والنوع الثاني بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت. يأتي الجوال بإصدارين من حيث حجم الذاكرة الداخلية، الأول يأتي بذاكرة حجمها 128 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة حجمها 256 جيجابايت. لا يحتوي الجوال على منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن الخارجية. يحتوي على مكبر صوت. يحتوي على أجهزة استشعار عديدة، مثل مستشعر بصمة الأصابع وتوجد أسفل الشاشة، ويحتوي على مستشعر بصمة بصري. يحتوي على مستشعر التسارع والتقارب، ومستشعر الدوران، وطيف الألوان، والبوصلة.

مواصفات كاميرات Huawei P50

يأتي هاتف هواوي بي 50 بستة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، و2 كاميرا أمامية للسلفي ومواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأولى الخلفية 50 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة، بفتحة عدسة 1.9/F، والكاميرا الثانية الخلفية دقتها 8 ميجا بكسل وهى كاميرا تلي فوتو، وتستخدم في التكبير البصري حتى 5X، بفتحة عدسة 2.4/F، والكاميرا الثالثة دقتها 16 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة جداً، بفتحة عدسة 2.2/F، والرابعة دقتها 5 ميجا بكسل، وتستخدم في العمق، بفتحة عدسة 2.4/F.

تتميز الكاميرات الخلفية باحتوائها على بصريات لايكا.

تحتوي على فلاش ليد مزدوج اللون.

تدعم التصوير البانوراما والتصوير بجودة الـ HDR.

تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

الكاميرا السلفي مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 32 ميجا بكسل عريضة، بفتحة عدسة 2.0/F، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة جداً، بفتحة عدسة 2.4/F.

تدعم الكاميرا السلفي التصوير بجودة الـ 4K.

تدعم التصوير بجودة الـ HDR.

مواصفات بطارية هواوي بي 50

تحتوي بطارية هاتف Huawei P50 على المواصفات الآتية:-

سعة البطارية 4000 مللي أمبير. البطارية غير قابلة للإزالة من مكانها إلا من خلال خبير في تصليح الهواتف. البطارية من نوع ليثيوم بوليمر. تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات. يصل شحن الهاتف إلى 75% في نصف ساعة.

مواصفات شاشة Huawei P50

تتميز هواتف هواوى بشاشاتها القوية وأهم مواصفات شاشة هاتف هواوي بي 50 ما يأتي:-

شاشة الجوال من النوع OLED وتعمل باللمس.

تحتوي على 16 مليون لون.

يبلغ حجم الشاشة 6.22 بوصة.

دقة شاشة الهاتف 1080*2340 بكسل.

كثافة بكسلات الشاشة 425 بكسل لكل إنش.

تستحوذ الشاشة على 88.3% من واجهة الجوال الأمامية.

سعر هواوي بي 50

سوف نتعرف معكم على سعر Huawei P50 في السعودية والدول العربية وهى كما يلي:-