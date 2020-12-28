”نورو” الأمريكية تختبر أولى سياراتها ذاتية القيادة



حصلت شركة ”نورو“ الأمريكية على تصريح، يسمح لها باختبار أولى سياراتها الروبوتية، حيث بات يمكن استخدامها لتوصيل البقالة والبيتزا والأدوية في كاليفورنيا.

وتعتبر الشركة هي الوحيدة إلى جانب شركة ”وايمو“ التابعة لشركة ”غوغل“ التي حصلت على تصريح في كاليفورنيا يسمح لها باختبار السيارات بدون سائق.

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ويسمح التصريح للشركة بتحصيل رسوم على الخدمة، كما يسمح بتشغيل خدمة التوصيل في أجزاء من مقاطعة سانتا كلارا و سان ماتيو فقط.

وتخطط الشركة للإعلان عن أول انتشار لها في كاليفورنيا في الأيام القادمة، ومن المحتمل أن تكون سيارات نورو بريوس ذاتية القيادة عبارة عن خدمة توصيل.

ووفقا للمصادر، يُسمح أيضا للمركبات الروبوتية بالقيادة في ظروف جوية معتدلة وألا تتخطى 25 ميلا في الساعة.

وقالت الشركة، إن استخدام السيارات بدون سائق سيكون له تأثير كبير على سكان كاليفورنيا أثناء وبعد كورونا، كما أنه سيساعد الأشخاص الذين لا يستطيعون القيادة.