حصلت شركة ”نورو“ الأمريكية على تصريح، يسمح لها باختبار أولى سياراتها الروبوتية، حيث بات يمكن استخدامها لتوصيل البقالة والبيتزا والأدوية في كاليفورنيا.
وتعتبر الشركة هي الوحيدة إلى جانب شركة ”وايمو“ التابعة لشركة ”غوغل“ التي حصلت على تصريح في كاليفورنيا يسمح لها باختبار السيارات بدون سائق.
باحثون أمريكيون يطورون خوارزمية تتنبأ بتطورات حالة مرضى كورونا
ويسمح التصريح للشركة بتحصيل رسوم على الخدمة، كما يسمح بتشغيل خدمة التوصيل في أجزاء من مقاطعة سانتا كلارا و سان ماتيو فقط.
وتخطط الشركة للإعلان عن أول انتشار لها في كاليفورنيا في الأيام القادمة، ومن المحتمل أن تكون سيارات نورو بريوس ذاتية القيادة عبارة عن خدمة توصيل.
ووفقا للمصادر، يُسمح أيضا للمركبات الروبوتية بالقيادة في ظروف جوية معتدلة وألا تتخطى 25 ميلا في الساعة.
وقالت الشركة، إن استخدام السيارات بدون سائق سيكون له تأثير كبير على سكان كاليفورنيا أثناء وبعد كورونا، كما أنه سيساعد الأشخاص الذين لا يستطيعون القيادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”نورو” الأمريكية تختبر أولى سياراتها ذاتية القيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.