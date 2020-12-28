تحميل لعبة فورت نايت على جميع الأجهزة في 4 دقائق فقط وطريقة الفوز بسهولة

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عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت Fortnite هي لعبة إلكترونية تم إنشائها في شهر يوليو 2017م، حصلت على شهرة شعبية في نطاق واسع، لعبة فورت نايت تعمل من خلال نظام التشغيل بلاي ستيشن 4 ونظام مايكروسوفت ويندوز اللعبة تدعم الهواتف الذكية المحمولة بنظام الأندرويد بلغت شهرة فورت نايت ذروتها حتى وصلت إلى كل العالم وصل تِعداد مستخدميها إلى 250 مليون شخص.

لعبة فورت نايت Fortnite

أحداث لعبة فورت نايت تدور حول اختفاء البشر بسبب عاصفة عالمية والظهور المفاجئ في الأرض المعاصرة، يقوم بإخفاء 98 % من سكان الأرض، ونتيجة لذلك ظهرت مخلوقات غريبة تشبه الزومبي تقوم بالقضاء على باقي سكان العالم، فورت نايت تعمل على حماية الأشخاص المتبقين والقيام ببناء الفخاخ وجمع الأسلحة بهدف التصدي ضد المخلوقات التي تقوم بتدمير الأهداف، يحصل اللاعبون على مكافآت مالية بهدف تحسين جودة المواصفات وتحسين المصائد و الدعم، وترسانة السلاح.

بطولة العالم من فورت نايت

على حلبتين في العاصمة نيويورك تقام بطولة العالم للعبة فورت نايت حيث يتواجد بها أجهزة كمبيوتر على ملعب آرثر آش، البطولة شارك فيها نحو 30 دولة من كافة أنحاء العالم، تقدر قيمة جوائز البطولة نحو 30 مليون دولار، فهي من أكبر جوائز الألعاب الإلكترونية

لعبة فورت نايت وحظرها

قام مالك اللعبة إيبك جيمز من التهرب دفع الضرائب التي فرضت على اللعبة تقدر بنسبة 30 % من أرباح لعبة فورت نايت ولهذا تم إخفاء اللعبة من على متجر آب ستور وجوجل بلاي.