نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث واتس اب الجديد WhatsApp خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث واتس اب الجديد WhatsApp هنالك مزايا جيدة ومحفزة أخرى ل WhatsApp وهي أنه لين الاستعمال ولذا هو المبرر في أنه يستعمل من قبل جيل الشبان وأيضا من قبل الجيل القديم ولذا هو المبرر في أنك تشاهد حتى هؤلاء الشخصيات الذين ليسوا من ذوي استخدام التكنولوجيا يستعملون التطبيق ببراعة ومن ثم بأسلوب ما جعل ذاك التطبيق الكثير من الأفراد متصلين بالعالم.

تحديث واتس اب الجديد WhatsApp

أبرز الميزات العصرية في تحديث واتس اب الجديد WhatsApp:

إضافة الملصقات المتحركة الي WHatsApp.

إضافة عدد من حزم الملصقات المتحركة الحديثة في متجر الملصقات.

إضافة جهات اتصال والأنشطة التجارية بشكل سريع من دون تسجيل الرقم عن طريق دعم الرموز المربعة.

يمكن لك استخدام باقي التطبيقات مع الاستمرار في عمل مكالمات صوتية جماعية مع جميع مستخدمي التطبيق

إصلاحات للمميزات القديمة وإضافة مميزات جديدة في نطاق التطبيق.

إنشاء حسابك على WHats App الأخضر أحدث إصدار 2020

انقر فوق اسمك وأضف صورة شخصية لك.

إذا كنت قد استخدمت WhatsApp من قبل، فسوف يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب استرجاع قائمة المحادثة.

فور الانتهاء من تسجيل الخصائص المختصة بك، تكون مهيأ للدردشة.

قائمة البث على الواتساب

تسمح لك مزايا لائحة البث في الواتس أب العادي الجديد WhatsApp إرسال رسالة واحدة إلى جهات اتصال متنوعة لن تشاهد أن الرسالة قد تم إرسالها إلى جهات أخرى، يمكن فحسب لجهات الاتصال التي تتضمن على رقمك في سجل العناوين المختص بها تلقي مراسلات البث المختصة بك ومن الممكن فحسب الرد عليك على نحو فردي عبر الشات، عوضا عن رسائل المجموعة.

تطويرات تطبيق واتس اب

مكالمات واتس اب سواء الصوتية أو الفيديو مثل نسخة التطبيق على التليفونات المحمولة أصبحت متاحه هذه اللحظة للبعض على نسخة الويب من التطبيق، وقد كانت المؤسسة تجرب تلك المزايا منذ قليل من أسابيع إلا أنها أرسلتها على ما يظهر لعدد أكبر ذاك الأسبوع.

بدأت اختيارات إجراء مكالمات الصوت والفيديو في الظهور لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي، بالقرب من زر البحث أعلى نافذة المحادثة – وكلاهما يحمل علامة بيتا، مثلما هو مبين في الصور المضمنة، وفي نفس الوقت، تبدو المكالمات الواردة في نافذة معزولة أقل، إذ يمكن لك إما اختيار المكالمة أو رفضها. توضح مقدمة مستعمل مشابهة مع عدد محدود من عناصر التحكم اللازمة للمكالمات الحالية أيضا.