نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 free fire مدي الحياة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا، تلك اللعبة الشيقة التي تتمكن من تحميلها علي جهاز الكمبيوتر او الهاتف المحمول بكل سهولة ويسر من خلال تنزيل Bluestacks وبعدها يتم تثبيت جواهر فري فاير بعد التحديثات الجديد التي تجدها في اللعبة مثل الأوضاع الكلاسيكية الجديدة، كما أتاحت اللعب مع أكثر من لاعب وإمكانية التواصل الجديد عبر الشات الصوتي، وسهولة التحميل.

حيث تعد لعبة free fire التي انتشرت في العالم العربي بشكل واسع وارتفع معدل البحث عليها خلال نهاية عام 2020 والتي تعتبر من الألعاب القتالية الشيقة التي يبدأ اللاعب فيها في المعارك مع 49 لاعب في عدة جزر مختلفة ويسعى كل مقاتل أن يفوز بهذه المعركة بان يكون هو الشخص الوحد في الجزيرة من خلال قتال كل المقاتلين الآخرين ولكن تبدو المباراة بينهم صعبة للغاية، نتيجة احتياجات المقاتل علي بعض الأسلحة والأدوات التي توهله للفوز بهذه اللعبة، ولكي يحصل علي هذه الأدوات يجب أن يتوافر لدية المال لذلك، يعد هذا المال هي جواهر فري فاير والتي هي محور حديثنا في هذا المقال عبر موقعكم ثقفني.

قد يلجأ الكثيرون إلي طرق الشحن المدفوعة والتي من أهمها الشحن عن طريق (عرض *9) حيث لكي تتمكن من الشحن عن طريق هذا العرض المتميز يجب عليك أولاً تحديد حجم الجواهر التي ترغب في الحصول عليها، ثانياً الإتصال برقم 555 والانتظار حتي يتم الرد سيطلب منك الضغط علي رقم واحد ثم كتابة رقم الكود في النهاية بعد إنتهاء كافة التعليمات، يجب عليك ارسال رساله علي أيضا 555 محتواها رقم الكود مضاف في نهايته (*9).

كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا

شحن جواهر فري فاير هي الأداة التي يبحث عنها من يمارس هذه اللعبة والتي من خلالها يسعد باللعب والفوز بها وتتعد الكثير من الطرق التي تتمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير مجانا أو بالطرق المدفوعة مثل البطاقات البنكية أو المصرفية (visa, mastrcard) ولكن اكثر ما يبحث عنه الكثيرون ممن يلعبون هذه اللعبة الجميلة هي طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا.



شحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق id

تتم عمليه شحن الجواهر الخاصة بلعبة فري فاير free fire من خلال id بخطوات بسيطة من خلال تبادل الجواهر بين أصدقاءك وبالطبع تكون هذه الجواهر مجانية، ولكن كيف يتم شحن جواهر فري فاير مجاني عن طريق الأيدي، تتم شحن الجواهر من خلال الكثير من المواقع مثل موقع shop2game من خلال بعض المهام ولكن ننوه ونشدد بعدم تسجيل أي بيانات شخصية لعدم للتعرض لأي مشكلة لاحقا، واذا لم تعجبك هذه الطريقة في شحن جواهر فري فاير يمكنك التعرف علي طريقة اخري جيدة لشحن جواهر free fire فري فاير في الفقرة التالية.



طريقة شحن جواهر فري فاير الجديدة

تتمكن عزيزي القارئ من تحميل شحن جواهر فري فاير من خلال التطبيقات والآن اذكر لكم تطبيق استخدمه العديد من اللاعبون وحققوا نجاح كبير في الحصول علي جواهر فري فاير بخطوات بسيطة، من خلال الذهاب إلي متجر جول بلاي وتحميل تطبيق watch and win سيتطلب التطبيق منك تنفيذ بعض المهام للحصول علي النقاط مثل مشاهدة مقطع فيديو أو تحميل بعض التطبيقات ثم إعادة حذفها من جديد أو المشاركة في استطلاع الرأي ما ما شابة ذلك ثم تقوم بحساب عدد النقاط واستبدالها بجواهر فري فاير، اذا لم تتمكن من الشحن بهذه الطريقة قم بمتابعة الفقرة التالية.

شحن جواهر فري فاير مجانا بطاقة جوجل بلاي

يستطيع من يرغب في شحن الجواهر اتباع الطريقة الأسهل والأفضل والتي استخدمها الملايين في الوطن العربي شحن جواهر فري فاير بتحويل جوجل بلاي، وذلك من خلال تغيير الحساب الخاص بك علي خدمات جوجل بلاي من العربي إلي الأمريكي، ولكن السؤال الذي يدون في أذهان الكثيرون كيف ذلك، لذا تكون أجابه هذا السؤال في رابط تحويل الحساب إلي أمريكي بعد القيام تغيير إعدادات الحساب يمكنك بكل سهوله اتباع بعد الإجراءات للحصول علي جواهر فري فاير مجانا بدون استخدام الأيدي أو أي طريقة اخري.

طريقة لعب فري فاير علي الكمبيوتر

إذا كنت تمتلك حاسوبك يعمل بأحد الأنظمة سواء كان ويندوز 7 أو 8 أو حتي ويندوز 10 وتريد أن تعرف كيف أن ابدأ في لعب فري فاير، وكما ذكرنا في المقدمة أن لعبة فري فاير هي لعبة قتالية تواجه فيها 49 لاعب من مختلف أنحاء العالم، وفي بداية اللعبة تهبط في جزيرة بدون أن يكون معك أي أسلحة وهي جواهر فري فاير، في البداية يجب أن تقوم بتثبيت اللعبة علي جهازك، ثم تحديد مفاتيح اللعب من خلال أدوات الضبط لتتحكم باللعب من خلال الماوس والكيبورد وأضافه الاتجاهات، حيث كان مصمم للعبة أن تكون باللمس لذا وجب عليك إعادة أدوات الضبط ومراجعتها قبل بدء اللعبة، بعد ذلك قم بالبحث عن جواهر فري فاير مجانا كما ذكرنا في الفقرات اللاحقة لكى تتمكن من القوة التي تجعلك تفوز باللعبة الممتعة.

قبل أن نختم حديثنا عن كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا يسعدنا تعليقاتكم ونستعد دوما للرد على استفساراكم.