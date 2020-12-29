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عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2020 الفرصة الأخيرة لربح مليون دولار من خلال رسالة، تقوم بإرسالها عبر هاتف المحمول من اي مكان في العالم تحتوي فقط علي كلمة حلم أو dream، حيث تعد مسابقة الحلم من أكبر المسابقات العربية التي تقدم الجوائز والمكافأة الضخمة والتي تحظي باهتمام الكثيرون في الوطن العربي، نظراً لسهولة الاشتراك في المسابقة حيث يعد سحب جوائز مسابقة الحلم في ليلة رأس السنة الميلادية 2020م، لذا نقدم لكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم عبر موقعكم ثقفني.

مسابقة الحلم 2020 الفرصة الأخيرة لربح مليون دولار

تعد فرصتك الأخيرة هذا العام لربح المليون دولار لم يتبقي عليها سوي ساعات قليلة، إذا كنت ممن يرغب في إقتناء هذه الفرصة بادر بإرسال رسالة بها كلمة الحلم من بلدك، وإذا كنت لا تعرف ارقام الاشتراك في المسابقة يمكنك زيارة رابط الاشتراك في مسابقة الحلم، والتي تجد فيه الرقم المخصص لكل دولة الذي يجب عليك الارسال عليه، بعدها يتم الرد عليك برسالة بها سؤال يجب أن تقوم بالإجابة عليه للقبول في مسابقة الحلم 2020.

كما يقدم برنامج مسابقة الحلم العديد من الجوائز المالية الأخري بخلاف المليون دولار المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين علي الهواء مباشرة ليلة رأس السنة علي قناة ام بي سي، والذي يقدم هذا البرنامج الإعلامي مصطفي أغا عبر برنامجه صدي الملاعب.

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2020 إلكترونياً

يتمكن المواطنين في مختلف الدول التسجيل في مسابقة الحلم إلكترونياً وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمسابقة الحلم.

القيام بالنقر علي كلمة (الاشتراك).

القيام بالضغط علي رمز الدولة.

تسجيل رقم الجوال.

الضغط علي إرسال.

اسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2020

أعلنت مسابقة الحلم 2020 منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قرب انتهاء مسابقة الحلم 2020، استعداداً لبدء موسم جديد الحلم 2021، والذي يتم فيه تغيير بعض الجوائز والمكافأة في المسابقة المالية، في نهاية مقالنا ندعو السادة القراء في حالة التعرف على المزيد من المعلومات حول مسابقة الحلم 2020 الفرصة الأخيرة لربح مليون دولار اكتب لنا في التعليقات.