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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة ببجي 2021 الإصدار الجديد وشحن الشدات المجانية، تعد لعبة pubg أحد الألعاب الإلكترونية التي يبحث عنها الكثيرون من الشباب والكبار والتي انتشرت في عالمنا العربي بشكل واسع، لتحميل لعبة بيجي علي الكمبيوتر والهاتف الذكية ولكن يعيب هذه اللعبة أنها تتطلب بعض المواصفات في أجهزة المحمول حيث انك لم تعد قادر علي تحميل ببجي pubg علي الهاتف الذي بكل سهولة نظرا التحديثات الجديدة، ولكن لم تكن عائق كبير لدي الكثيرين من الشباب والكبار نظرا للتغيرات في تكنولوجيا عالم الهواتف الذكية، فأصبح الآن في يد كل شاب جهاز محمول أقل مواصفات لهذا الجهاز اصبحت تشغل لعبة ببجي، لذا نتمكن من خلال موقعكم ثقفني نوضح لكم طريقة تحميل لعبة بيجي 2021 وشحن الشدات المجانية بكل سهولة ويسر.

طريقة تحميل لعبة بيجي pubg 2021

أعلن الموقع الرسمي لعبة بيجي عن أحدث اصدار من pubg حيث يتوفر هذا الاصدار في بعض الدول مثل ايرلايند، ولكل هل شبابنا في الوطن العربي لم يتمكن من تحميل لعبة بيجي؟ الإجابة لا لذا يأتي السؤال عن كيفية تحميل لعبة بيجي pubg اخر إصدار، لكي تتمكن من تحميل لعبة pubg الإصدار الاخير يجب عليك إتباع بعض الخطوات أهمها تحويل متجر بلاي العربي إلي أمريكي، ثم بعدها قم بالذهاب متجر بلاي بعد تحويله إلي امريكا وتنزيل لعبة ببجي الإصدار الجديد 2021، فيما حددت الشركة المصممة للعبة بعض الشروط لتحميل لعبة بيجي علي الكمبيوتر او الهاتف والذي نقوم بذكرها في الفقرة التالية.

المواصفات المطلوبة للجهاز لتحميل لعبة بيجي

الكمبيوتر المواصفات ويندوز 64 7، 8، 10 الرامات 4 GPU Intel HD graphics CPUCore i3 2.4GHz

بعد أن تأكد من مواصفات جهازك المتوافق مع اصدارات اللعبة يمكنك الآن تحميل لعبة بيجي من خلال موقعها الرسمي lite pubg أو من خلال متجر جوجل بلاي.

خطوات تثبيت لعبة بيجي

بعد الإنتهاء من تحميل لعبة ببجي يجب عليك الضغط على النافذة العلوية للصفحة والنقر علي applay for id، ثم تسجيل بيانات كلمة المرور والبريد الإلكتروني، ثم التوجه إلي البريد الالكتروني لتفعيل لعبة بيجي 2021م.

الدخول إلي اللعبة والضغط علي وإضافة بيانات الدخول.

الضغط على الزر البرتقالي كما في الصورة التالية.

الضغط على set Default

تغيير المنطقة الزمنية الخاصة لبلدك كما في الصورة التالية

شحن شدات ببجي المجانية

يمكنك عزيزي القارئ التوجه مباشرة إلي شحن شدات ببجي مجانا والذي يمكنك من الفوز في اللعبة الشيقة والممتعة، حيث تأتي في مقدمة الطرق التي تقدم الشحن المجاني لشدات ببجي هي خدمات المواقع الإلكترونية وقنوات اليوتيوب نظير مشاهدة الإعلانات.

لذا قبل أن نختم مقالنا هذا ندعوكم إلي تسجيل تعليقاتكم حول طريقة تحميل لعبة ببجي 2021 الإصدار الجديد وشحن الشدات المجانية لنقدم لكم المزيد.