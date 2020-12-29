نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باي بال السعودية طريقة تفعيله كاملا أفضل وسيلة للدفع الإلكتروني سهل وأمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة باي بال هي بوابة دفع إلكترونية تأسست فى ديسمبر عام 1998 ومقرها في الولايات المتحدة، سان خوسيه، كاليفورنيا، وهى شركة تابعة لموقع إيباي الأمريكي، ومؤسس هذه الشركات المدير التنفيذي دان شولمان، بوابة باييبال للدفع الإلكتروني تعتبر أشهر وأفضل وأمن بوابة دفع على مستوي العالم نظرا لسياسيتها القوية وخدمة عملائها المميزة. اليوم سوف نتعرف على مزايا وكيفية عمل حساب على هذه بوابة الدفع العملاقة والكروت الائتمانية في السعودية الذي يدعمها باي بال فتابعوا معى .

كيفية عمل حساب paypal في السعودية

الأمر سهل للغاية يمكنك فتح موقع باى بال من هنا

سوف تفتح صحفة إنشاء حساب وتظهر في أدنى الصفحة أختيار الدولة وأيضا يظهر اختيارين يمكنك أختيار فتح حساب شخصي أو تجاري .

نقوم بإضافة رقم هاتف المحمول إذا كان الحساب شخصي أما إذا قمنا بإنشاء حساب تجاري فعلينا إضافة البريد الإلكتروني .

سوف تفتح صفحة أستكمال البيانات فيجب إضافة البريد الإلكتروني للحساب الشخصي وبيانات مستخدم الحساب كاملا الاسم الأول وأسم العائلة، تاريخ الميلاد، رقم بطاقة الهوية، العنوان، المدينة، الرمز البريدي، والهاتف المحمول. كذلك الأمر في الحساب التجاري مع بعض الإضافات مثل نشاطك التجاري وموقعك الإلكتروني .

سوف يرسل لك باي بال بريد إلكتروني على بريدك ثم نفتح البريد ونقوم بتأكيد بريدك الإلكتروني المربوط بحسابك paypal .

طريقة تفعيل حساب باي بال كاملا

حساب باي بال سهل الإنشاء وأيضا سهل التفعيل ولكن ليس أي بطاقة أئتمانية تقوم بتفعيله لتفعيل حسابك عليك بإضافة تحمل شعار فيزا وليس ماستر كارد أو غيرها . يجب فتح حسابك أولا والضغط على ربط بطاقة أئتمانية وإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهائها ونموذج التوقيع المدون خلف البطاقة وهو مكون من 3 أرقام ثم الضغط على ربط البطاقة سوف يرسل لك بايبال كود تأكيد البطاقة وعليك الاتصال بالبنك التابع للبطاقة ليرسل لك كود تأكيد البطاقة ثم نفتح حسابنا مرة أخري والضغط على تأكيد البطاقة الائتمانية ونضع الكود ثم نضغط على تأكيد . يجب أن يكون رصيد البطاقة لا يقل عن 10 ريال سعودي للتأكيد. إليكم بعض البطاقات الائتمانية المدعومة من paypal السعودية .

بطاقة ائتمانية من بنك ساب تحمل شعار فيزا .

بطاقات مدى Mada الجديدة تحمل شعار فيزا .

البطاقات الرقمية من بنك الراجحي .

بطاقات البنك الأول السعودي تحمل شعار فيزا .

الآن لديك حساب باي بال مفعل دون مشاكل ويمكنك إرسال واستقبال دفعات مالية من جميع أنحاء العالم .

مميزات paypal

طلب دفعات مالية من أي شخص في العالم عن طريق إضافة بريد الإلكتروني فقط .

أستقبال دفعات مالية من أي شخص في العالم بسهولة .

إرسال دفعات مالية بطريقة سهلة وبسيطة لأي شخص أو شركة بضغطة واحدة .

الدفعات المالية تصل بعد دقائق معدودة وفى بعض الأحيان في ثوان معدودة .

أسهل بوابة دفع إلكتروني لأصحاب المواقع الإلكترونية في أستقبال أموالهم من العملاء .

يمكنك الدفع من خلال باي بال لمعظم مواقع العالم واشهرها مثل على اكسبريس ، وأمازون، وإيباي

وسيلة دفع أمنة فهي تضمن أموالك لمدة 180 يوما في حالة الشراء من أي موقع إذا قمت بالشراء والمنتج لم يأتي كما بالوصف أو به عيوب يمكنك فتح حالة في بايبال وطلب رد كامل للمبلغ الذي قمت بدفعه .

وطلب رد كامل للمبلغ الذي قمت بدفعه . يمكنك تحويل نوع العملة الذي تريدها لإرسالها إلي أي شخص أو شركة في العالم .

خدمة عملاء مميزة جدا .

عيوب باي بال

تكلفة رسوم عمولة التحويل من حساب لحساب أخر عالية تصل إلي 5% + 0.30$ للحسابات الشخصية و 3.5% + 0.30$ للحسابات التجارية .

في بعض الأحيان عندما تستلم مبلغ مالي يتم حجز المبلغ من 7 أيام ل 30 يوما خصوصا إذا كان حساب الباي بال حديث .

تكلفة رسوم تحويل العملة عالية أيضا .

ملاحظة : ينصح بعمل حساب بايبال بالبيانات كما موجودة في جواز السفر بالحروف والأرقام لأن فيما بعد حساب بايبال يطلب إثبات هوية عن طريق إرسال البيانات الرسمية .

لقد انتهينا من كيفية عمل حساب باي بال شخصي وتجاري وطريقة تفعيلة فى السعودية بطريقة سهلة وبسيطة، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية .