نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الجديد OnTime Sports علي نايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد مُعدل البحث على الشبكة العنكبوتية في الآونة الأخيرة عن تردد قناة اون تايم سبورت OnTime Sports، علي النايل سات حيث تُعتبر من القنوات التي تَمتلك طابع خاص من الحس الرياضي، لما تُقدمه من مُباريات هامة ولها علاقة بالبطولة، ووضعت بصمتها في عالم الرياضة من حيث تميزها دونأ عن القنوات الأخرى، فهي لا تقل شهرة عن قناة السعودية الرياضية، ليس هذا فقط بل تتسارع نحو شراء مُباريات الدوري العالمي كذلك الدوري المصري لتقديمها على شاشتها.

تردد أون تايم سبورت

ويتابعها العديد من جماهير الكرة، مثل قناة الملاعب الرياضية السودانية يبحث العديد من مُحبي كرة القدم عن هذا التردد للاستماع لبرامج الدوري المُقدمة من قِبل كريم خطاب وحسن المستكاوي في تحليل المباريات، ونذكر التردد كما يلي:

التردد 11449 الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة تايم سبورت HD على النايل سات

هناك العديد من القنوات التابعة لقناة اون سبورت الرياضية على النايل سات، ومن بينهاOn Sport 1 والآن يُمكنك ضبط جهازك نحو التردد الصحيح من خلال:

التردد 10853 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

البطولات التي تغطيها قناة اون سبورت

هناك العديد من المباريات المتنوعة سواء كانت عربية أو عالمية تهتم بها القناة دون تقصير في عرضها للجماهير ومنها:

الدوري المصري.

كأس السوبر المصري.

كأس مصر.

كذلك المباريات الودية بين منتخب مصر.

مباريات الأندية المصرية في أبطال أفريقيا.

ولا شك أنها اهتمت بعرض كل ما هو له علاقة بالرياضة ليس كرة القدم فقط مثل:

دوري السوبر لكرة السلة المصرية.

مباريات الكرة الطائرة.

مباريات كرة اليد المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

برامج قناة اون تايم سبورت

تعالت في سماء الرياضة بعض البرامج التي أصبحت نسبة مشاهدتها تتعدي الآلاف، وهذا يرجع إلى برامجها المتنوعة والمُمتعة التي تقوم بعرضها على شاشتها، ونذكر البعض منها كما يلي:

برنامج ملعب أون تايم.

برنامج إستاد مصر.

كذلك برنامج ميديا أون.

برنامج العين الثالثة.

برنامج تغطية خاصة.

كما وفرت قناة أون تايم سبورت من خلال تواجد استديو تحليلي، لجميع المباريات الخاصة بالدوري المصري والأندية، والآن اتجهت نحو تصفيات كأس العالم.