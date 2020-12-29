نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2021 على الجوال والكمبيوتر بهذه الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت ، يبحث الكثيرين من محبي لعبة فورت نايت عن طريق الأنترنت على طريقة تحميل اللعبة سواء كان على الجوال أو أجهزة الكمبيوتر، كما أن هذه اللعبة حازت على إعجاب الكثيين من محبي ألعاب الفيديو الإلكترونية حيث وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص في العالم، فإذا كنت من محبي إلعاب المغامرات والأكشن وإلعاب القتال فبالتأكيد سوف تدمن هذه اللعبة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2021 على الجوال والكمبيوتر بكل سهوله، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تحميل لعبة فورت نايت

فورت نايت باتل رويال هي لعبه من ألعاب الفيديو الإلكترونية وتدور أحداثها على بقاء اللاعب حيا لأطول فترة ممكنه حيث يتصارع فيها مئة لاعب تقريبا على خريطة كبيرة نسبيا، وفي النهاية يفوز فيها لاعب واحد فقط، وتم إصدار اللعبة عام 2017 ميلاديا، حيث تعمل اللعبة على بلاي ستيشن 4، ومايكروسوفت ويندوز، وإكس بوكس ون، وماك، إس، إسوآي، ونينتندو سويتش، ويمكن أن تلعب هذه اللعبة فرديه أو جماعية علي حسب رغبة اللاعب .

طريقة تحميل اللعبة على الكمبيوتر

يعتبر حجم لعبة فورت نايت صغير ومناسب على أي جهاز وهذا من أهم مميزات اللعبة، حيث يمكنك تنزيل fortnite من خلال ميديا فاير برابط مباشر مجانا لجميع المستخدمين وبكل سهوله، ويمكنك تنزيلها على الكمبيوتر سواء للويندوز أو للماك، حيث لا يتجاوز حجم اللعبة 42 ميجا بايت على الكمبيوتر، ما عليك سوي الدخول إلى موقع اللعبة الرسمي عن طريق الأنترنت وإتباع الخطوات لكي تتمكن من تحميلها على جهازك .

تحميل فورت نايت للجوال

كيف تحمل فورت نايت على الجوال ؟ هذا السؤال الذي يبحث عنه الكثيرين اللذين يريدون تحميل اللعبة، خاصتا بعدما تم إزالة اللعبة من على متجر التطبيقات جوجل بلاي أو متجر التطبيقات اب ستور وهذا لأسباب غير واضحه لا يعلمها أحد، ولكن يمكنك تحميل اللعبة على الجوال سواء ان كان الجوال أندرويد أو كان أيفون أو على جهاز الايباد، حيث أن حجم اللعبة 46 ميجا بايت للأندرويد، و238 ميجا بايت للأيفون، ويجب أن تتوافق إمكانيات الجهاز على إمكانيات اللعبة لكي يتم تشغيلها واللعب عليها بكل سهوله .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر والجوال بكل سهوله .